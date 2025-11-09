वो उसी की है….पत्नी पर चढ़ा 'इश्क' का फीवर तो पति ने खुद करा दी प्रेमी संग शादी, बच्चे को रखा अपने पास

अजीत सिंह/जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिल्म “हम दिल दे चुके सनम” की याद ताजा कर दी. यहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों का पता चलने के बाद हैरान कर देने वाला फैसला लिया. पति ने खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से तहसील कोर्ट में करा दी. यह अनोखा विवाह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां का है मामला

मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ताखा पश्चिम शिवपुर गांव का है. गांव के रहने वाले ज्ञानचंद्र गौतम की शादी साल 2021 में हुसैनाबाद गांव निवासी रवीना गौतम से हुई थी. शुरूआती दिनों में दांपत्य जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद रवीना की मुलाकात उसी गांव के प्रदीप कुमार से हुई. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर प्रेम प्रसंग की चर्चा पूरे गांव में फैल गई.

परिवार ने समझाया पर नहीं मानी रवीना

परिवारवालों ने जब रवीना को मोबाइल पर प्रेमी से बात करते हुए पकड़ लिया, तो उसे समझाने की कोशिश की गई. लेकिन वह प्रदीप के प्यार में इतनी डूबी थी कि परिवार की बात मानने को तैयार नहीं हुई. पति ने जब उसके प्रेमी के साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो देखे, तो मामला और बिगड़ गया. रवीना ने प्रेमी से मिलने-जुलने पर किसी भी तरह की रोकटोक बर्दाश्त न करने और यहां तक कि खुदकुशी करने की धमकी दे डाली.

पति ने लिया बड़ा फैसला

स्थिति जब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई, तो पति ज्ञानचंद्र ने बड़ा फैसला लिया. उसने पत्नी के प्रेमी को बुलाकर शाहगंज तहसील परिसर में दोनों की विधिवत शादी करा दी. परिजनों की मौजूदगी में दोनों ने लिखित समझौते के तहत विवाह विच्छेद कर लिया. रवीना अब अपने प्रेमी प्रदीप के साथ उसके घर चली गई है. ज्ञानचंद्र ने बताया कि उसने मान-सम्मान बचाने और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया. रवीना का तीन साल का बेटा अब पिता के पास रहेगा, जिसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी पति ने ली है.

यह पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. लोग इसे “वास्तविक हम दिल दे चुके सनम” की कहानी बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे समाज के बदलते रिश्तों की हकीकत के रूप में देख रहे हैं.