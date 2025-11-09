Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2994758
Zee UP-UttarakhandJaunpur

वो उसी की है….पत्नी पर चढ़ा 'इश्क' का फीवर तो पति ने खुद करा दी प्रेमी संग शादी, बच्चे को रखा अपने पास

Jaunpur News: जौनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जो सोचने पर मजबूर करेगा कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है. रिश्तों में इतनी दरक पैदा क्यों हो रही है...पढ़िए ये खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur news
Jaunpur news

अजीत सिंह/जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिल्म “हम दिल दे चुके सनम” की याद ताजा कर दी. यहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों का पता चलने के बाद हैरान कर देने वाला फैसला लिया. पति ने  खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से तहसील कोर्ट में करा दी. यह अनोखा विवाह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां का है मामला
मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ताखा पश्चिम शिवपुर गांव का है. गांव के रहने वाले ज्ञानचंद्र गौतम की शादी साल 2021 में हुसैनाबाद गांव निवासी रवीना गौतम से हुई थी. शुरूआती दिनों में दांपत्य जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद रवीना की मुलाकात उसी गांव के प्रदीप कुमार से हुई.  धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर प्रेम प्रसंग की चर्चा पूरे गांव में फैल गई.

परिवार ने समझाया पर नहीं मानी रवीना
परिवारवालों ने जब रवीना को मोबाइल पर प्रेमी से बात करते हुए पकड़ लिया, तो उसे समझाने की कोशिश की गई. लेकिन वह प्रदीप के प्यार में इतनी डूबी थी कि परिवार की बात मानने को तैयार नहीं हुई. पति ने जब उसके प्रेमी के साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो देखे, तो मामला और बिगड़ गया. रवीना ने प्रेमी से मिलने-जुलने पर किसी भी तरह की रोकटोक बर्दाश्त न करने और यहां तक कि खुदकुशी करने की धमकी दे डाली.

Add Zee News as a Preferred Source

पति ने लिया बड़ा फैसला
स्थिति जब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई, तो पति ज्ञानचंद्र ने बड़ा फैसला लिया. उसने पत्नी के प्रेमी को बुलाकर शाहगंज तहसील परिसर में दोनों की विधिवत शादी करा दी.  परिजनों की मौजूदगी में दोनों ने लिखित समझौते के तहत विवाह विच्छेद कर लिया.  रवीना अब अपने प्रेमी प्रदीप के साथ उसके घर चली गई है. ज्ञानचंद्र ने बताया कि उसने मान-सम्मान बचाने और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया.  रवीना का तीन साल का बेटा अब पिता के पास रहेगा, जिसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी पति ने ली है.

यह पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. लोग इसे “वास्तविक हम दिल दे चुके सनम” की कहानी बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे समाज के बदलते रिश्तों की हकीकत के रूप में देख रहे हैं.

TAGS

jaunpur newspati patni or woajab gajab newspati ne patni ki shadi karaisensational casewife marries lover

Trending news

amroha groom died heart attack
खुशियों पर टूटा गमों का पहाड़, शादी की रस्मों के बीच दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत
Lucknow news
लखनऊ से बिहार-बंगाल तक कोडीन की काली सप्लाई चेन का खुलासा! निदेशक पर FIR दर्ज
jaunpur news
वो उसी की है….पत्नी पर चढ़ा 'इश्क' का फीवर तो पति ने खुद करा दी प्रेमी संग शादी
gonda news
धान की पैदावार का आकलन हेतु डीएम ने कराई क्रॉप कटिंग, किसानों के खेतों में हुई उपज क
Sambhal News
'अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो हम भी होते प्रधानमंत्री...' सपा MLA का विवादित बयान
lakhimpur kheri news
पारिवारिक विवाद में तड़तड़ाई गोलियां, चाचा की गोली ने ले ली भतीजे की जान
Bhadohi News
भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की लग्जरी कार कुर्क करने के आदेश
PM Narendra Modi
पति संग ऋषिकेश पहुंचीं PM मोदी की बहन, मंदिर में दर्शन के बाद नजारों का करेंगी दीदार
UP News
नोएडा से फरहान नबी गिरफ्तार, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में यूपी ATS की कार्रवाई
UP Encounter
यूपी मे ताबड़तोड़ एनकाउंटर,धरे गए दो इनामी बदमाश! बांदा से मऊ तक कई अपराधी हुए लंगडे