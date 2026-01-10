Jaunpur News: ना झगड़ा, ना मुकदमा...पति ने खुद ही पत्नी की बॉयफ्रेंड संग करा दी शादी, कह दी ये बड़ी बात

Jaunpur News/ अजीत सिंह: रिश्तों की कड़वाहट के बीच अक्सर विवाद, मारपीट और मुकदमे की खबरें आती हैं, लेकिन जौनपुर में एक ऐसा मामला देखने को मिला, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया है. यहां एक पति ने ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी. इतना ही नहीं अपना धैर्य और त्याग दिखाते हुए उसने खुद आगे बढ़कर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद भी दिया.

कचहरी परिसर स्थित मंदिर में अनोखी शादी

यह दिलचस्प और भावुक दृश्य जौनपुर कचहरी परिसर स्थित मंदिर में देखने को मिला. इस अनोखी शादी में अधिवक्ताओं, दोनों परिवारों और परिचितों की मौजूदगी में सभी रस्में पूरी की गईं. पत्नी ने जयमाल पहनाई, प्रेमी ने सिंदूर भरा और पति पूरे समय न सिर्फ मौजूद रहा, बल्कि इस फैसले का साथ भी देता दिखा.

2022 में हुई थी तन्जय की शादी

जानकारी के मुताबिक, तन्जय प्रजापति मूल रूप से मिर्जापुर के हैं. उनकी शादी 2022 में जलालपुर क्षेत्र की पम्मी प्रजापति से हुई थी. इसके बाद दोनों 2023 में माता-पिता भी बने. शादी के बाद दोनों महाराष्ट्र में रहने लगे, लेकिन कुछ वक्त बाद पम्मी अपने प्रेमी राजू बैरागी के साथ मुंबई से गांव लौट आई. जैसे ही इसका पता तन्जय को चला तो उन्होंने थाने में शिकायत की और बिना देरी जौनपुर पहुंच गया.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जब वह जौनपुर पहुंचा और हालात को देखा तो बड़ा फैसला कर लिया. तन्जय ने विवाद बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता चुना. उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मंदिर ले जाकर पूरे विधि-विधान से शादी करवा दी. इसके बाद कचहरी में आपसी सहमति से लिखित दस्तावेज तैयार करवाकर पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया. इस वाक्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पति ने बच्चे की देखभाल का रखा जिम्मा

वायरल वीडियो में तन्जय द्वारा दोनों को आशीर्वाद देते हुए देखा जा सकता है, जो इस घटना का सबसे भावुक पल साबित हुआ. तन्जय ने बताया कि बदलते समय में प्रेम संबंधों को लेकर कई अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं, इसलिए उसने समझदारी से निर्णय लेते हुए बच्चे की देखभाल का जिम्मा अपने पास रखा है.

पति के साथ खुश नहीं थी पत्नी

जबकि, पम्मी प्रजापति का कहना है कि उसकी शादी झूठ बोलकर कराई गई थी और वह पति के साथ खुश नहीं थी. उसने स्वीकार किया कि वह अपने स्कूल के साथी राजू से प्यार करती है. वहीं, इस पूरे मामले में राजू बैरागी का कहना है कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वह अकेला था और पम्मी से बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रेम विकसित हुआ. कचहरी में मौजूद अधिवक्ताओं ने पुष्टि की है कि विवाह और अलगाव दोनों फैसले आपसी सहमति से दर्ज किए गए हैं.

फिल्म हम दिल दे चुके सनम की याद दिलाने वाली यह घटना प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गई है. लोग इसे त्याग की मिसाल बता रहे हैं, तो कुछ इसे बदलते सामाजिक रिश्तों की नई परिभाषा मान रहे हैं.

