जौनपुर में दिनदहाड़े वारदात, बैंक से रुपये निकालते ही प्रोफेसर की जेब से उड़ाए 45 हजार, वीडियो देख रह जाएंगे दंग!

Jaunpur Viral News: जौनपुर में दो महिलाओं ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. यहां शातिर महिलाओं ने बैंक से रुपये निकालते ही प्रोफेसर की जेब से रुपये उड़ा दिए. यह घटना जिले के सिविल लाइन चौकी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हुई है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

घटना का वीडियो हुआ वायरल

अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि टी.डी. कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप सिंह स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से रुपये निकालकर लौट रहे थे. तभी उनकी जेब से दो महिलाओं ने 45 हजार रुपये उड़ा दिए. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस मामले की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दे दी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई शुरू कर दी. फिर पुलिस जांच में जुटी है और बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. यह घटना चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर ही हुई है. इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Kanpur News:बेरहम प्रेमिका! 10 सेकेंड में प्रेमी को जड़े तड़ातड़ 11 थप्पड़, ब्रेकअप के बाद कर दिया ये कांड