जौनपुर में दिनदहाड़े वारदात, बैंक से रुपये निकालते ही प्रोफेसर की जेब से उड़ाए 45 हजार, वीडियो देख रह जाएंगे दंग!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2906984
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में दिनदहाड़े वारदात, बैंक से रुपये निकालते ही प्रोफेसर की जेब से उड़ाए 45 हजार, वीडियो देख रह जाएंगे दंग!

Jaunpur News: जौनपुर में शातिरों के हौसले बुलंद हो गए हैं. जहां बैंक से रुपये निकालते ही प्रोफेसर की जेब से 45 हजार रुपये उड़ा दिए. जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur News
Jaunpur News

Jaunpur Viral News: जौनपुर में दो महिलाओं ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. यहां शातिर महिलाओं ने बैंक से रुपये निकालते ही प्रोफेसर की जेब से रुपये उड़ा दिए. यह घटना जिले के सिविल लाइन चौकी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हुई है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. 

घटना का वीडियो हुआ वायरल
अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि टी.डी. कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप सिंह स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से रुपये निकालकर लौट रहे थे. तभी उनकी जेब से दो महिलाओं ने 45 हजार रुपये उड़ा दिए. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस मामले की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दे दी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई शुरू कर दी. फिर पुलिस जांच में जुटी है और बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. यह घटना चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर ही हुई है. इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Kanpur News:बेरहम प्रेमिका! 10 सेकेंड में प्रेमी को जड़े तड़ातड़ 11 थप्पड़, ब्रेकअप के बाद कर दिया ये कांड

TAGS

Jaunpur Robberyjaunpur newsjaunpur policejaunpur crime news

Trending news

Jaunpur Robbery
जौनपुर में दिनदहाड़े वारदात, बैंक से रुपये निकालते ही प्रोफेसर की जेब से उड़ाए 45000
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में 3.6 लाख फर्जी वोटर? चुनाव आयोग ने सौंपी लिस्ट, BLO करेंगे वेरिफिकेशन
Hardoi News
हरदोई: रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या,2 हिस्सों में बंटा सिर, परिजनों ने की रोड जाम
Kanpur News
कानपुर के बुद्धा पार्क को शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव रद्द,मायावती का आया रिएक्शन
Kurukshetra rain
बारिश के चलते भरभराकर गिरी घर की छत, मलबे में दबने से 2 भाइयों की मौत, 4 घायल
girlfriend slaps boyfriend
Kanpur News: बेरहम प्रेमिका! 10 सेकेंड में प्रेमी को जड़े तड़ातड़ 11 थप्पड़
bijnor news
बिजनौर में आदमखोर गुलदार ने 6 साल के मासूम को बनाया निवाला,अब तक 33 का कर चुका शिकार
Accident on Purvanchal Expressway
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में और बरसेंगे मेघ! गरज-चमक के साथ बेतहाशा बारिश की चेतावनी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बारिश का हाई अलर्ट!देहरादून-नैनीताल समेत 5 जिलों में झूमकर बरसेंगे मेघ
;