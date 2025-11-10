Advertisement
Jaunpur News: जौनपुर की बेटी ने रचा इतिहास, बनी वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली पायलट

 Jaunpur News: जौनपुर की सुष्मिता जॉन ने वंदे भारत एक्सप्रेस की पायलट बनकर इतिहास रचा दिया है. आपको बता दें कि वाराणसी से खजुराहो तक 110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाकर जिले का नाम रोशन की हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:29 PM IST
जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : उत्तर प्रदेश के जौनपुर की मिट्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यदि संकल्प और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं.  “कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता…” ये पंक्ति साकार की है शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के कोरवलिया भादी गांव की बेटी और काशी की बहू सुष्मिता जॉन ने. उन्होंने भारत की अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस की पायलट बनकर प्रदेश और जिले का नाम गौरवान्वित किया है. 

क्या है पूरी कहानी ? 
सुष्मिता जॉन ने वाराणसी से खजुराहो तक वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया.  इस दौरान ट्रेन की रफ्तार 110 किमी प्रतिघंटा तक रही.  यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और क्षमता को दर्शाने वाला कदम भी है.  उनकी इस सफलता पर जौनपुर ही नहीं, पूरा प्रदेश गर्व महसूस कर रहा है. 

शिक्षित और संस्कारवान परिवार से संबंध
सुष्मिता के पिता बी.पी. जॉन सेंट थामस इंटर कॉलेज शाहगंज में गणित के प्रवक्ता हैं.  परिवार पिछले 25 सालों से जौनपुर में रह रहा है. मूल निवास बलिया में है. परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा हैं. बड़ी बहन सुचिता शिक्षिका हैं, तीसरी बेटी रेखा मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और भाई चंद्रशेखर अभी अध्ययनरत हैं. दो वर्ष पूर्व सुष्मिता का विवाह वाराणसी निवासी इंजीनियर सौरभ जॉन से हुआ.

शिक्षा और करियर की राह
सुष्मिता ने प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की. इसके बाद कानपुर से बी-टेक पूरा किया. वर्ष 2018 में मुरादाबाद मंडल में उनकी रेलवे में नियुक्ति हुई, फिर 2021 में प्रयागराज मंडल में स्थानांतरण मिला.निरंतर मेहनत और तकनीकी दक्षता के आधार पर उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस की पायलट बनने का गौरव हासिल किया.

मां के भावुक शब्द
माता सावित्री जॉन ने कहा “हमें अपनी बेटियों पर गर्व है. बेटियां किसी से कम नहीं हैं.बस उन्हें अवसर और उड़ान का आसमान चाहिए.

जौनपुर की बेटी ने रचा इतिहास, बनी वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली पायलट
