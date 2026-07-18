/रोता-बिलखता रहा मासूम, टीचर जड़ गए ताला! जौनपुर के स्कूल में बंद रहा 6 साल का विपिन, जांच के आदेश

रोते-बिलखते मांग रहा था मदद

अपनी मदद के लिए मासूम लगातार रोते हुए आवाज लगाता रहा, लेकिन आसपास कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था. उधर, काफी देर तक बच्चा घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. उन्होंने आस-पास तलाश शुरू की और खोजबीन करते हुए स्कूल पहुंचे, जहां खिड़की से झांकने पर बच्चा कमरे के अंदर रोता-बिलखता दिखाई दिया. इसके बाद स्कूल के जिम्मेदार कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया और ताला खुलवाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया.