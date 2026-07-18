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रोता-बिलखता रहा मासूम, टीचर जड़ गए ताला! जौनपुर के स्कूल में बंद रहा 6 साल का विपिन, जांच के आदेश

Jaunpur News: जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. यहां परियावां प्राथमिक विद्यालय की छुट्टी के बाद एक मासूम क्लास रूम में ही बंद रह गया. शिक्षक और अन्य कर्मचारी विद्यालय में ताला लगाकर चले गए. काफी देर तक 6 वर्षीय मासूम रोता-बिलखता मदद की गुहार लगाता रहा.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 18, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:52 AM IST
रोता-बिलखता रहा मासूम, टीचर जड़ गए ताला! जौनपुर के स्कूल में बंद रहा 6 साल का विपिन, जांच के आदेश
Image Credit: Jaunpur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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