/रोता-बिलखता रहा मासूम, टीचर जड़ गए ताला! जौनपुर के स्कूल में बंद रहा 6 साल का विपिन, जांच के आदेश

राज्य चुनें
Jaunpur News/ अजीत सिंह: जौनपुर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है. यहां सिरकोनी विकासखंड स्थित परियावां प्राथमिक विद्यालय की छुट्टी के बाद एक मासूम क्लास रूम में ही बंद रह गया. शिक्षक और अन्य कर्मचारी विद्यालय में ताला लगाकर चले गए. बताया जा रहा है कि छह वर्षीय छात्र विपिन निषाद कक्षा-1 में पढ़ता है. छुट्टी के बाद मासूम काफी देर तक कमरे के अंदर फंसा रहा.
रोते-बिलखते मांग रहा था मदद
अपनी मदद के लिए मासूम लगातार रोते हुए आवाज लगाता रहा, लेकिन आसपास कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था. उधर, काफी देर तक बच्चा घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. उन्होंने आस-पास तलाश शुरू की और खोजबीन करते हुए स्कूल पहुंचे, जहां खिड़की से झांकने पर बच्चा कमरे के अंदर रोता-बिलखता दिखाई दिया. इसके बाद स्कूल के जिम्मेदार कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया और ताला खुलवाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया.
मामले की जांच के बाद होगी कार्रवाई
इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चे को कमरे से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी. यदि जांच में किसी कर्मचारी या शिक्षक की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षकों की जवाबदेही को लेकर सवाल
इस घटना ने एक बार फिर विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.