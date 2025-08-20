Jaunpur News: जौनपुर ने रचा इतिहास, तिरंगा रैली बनी विश्व रिकॉर्डधारी, जिलाधिकारी को मिला सम्मान
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2889727
Zee UP-UttarakhandJaunpur

Jaunpur News: जौनपुर ने रचा इतिहास, तिरंगा रैली बनी विश्व रिकॉर्डधारी, जिलाधिकारी को मिला सम्मान

Jaunpur News: जौनपुर ने एक नया इतिहास रच दिया है. आपको बता दें कि 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा रैली निकाली गई थी. जो अब योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल में अपना नाम भी दर्ज करा लिया.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur created history Tricolour Rally
Jaunpur created history Tricolour Rally

Jaunpur News/अजीत सिंह: 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत जौनपुर ने इतिहास रच दिया है. 13 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस लाइन से शाही किले तक निकाली गई 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा रैली ने न सिर्फ जनपद का नाम रोशन किया बल्कि योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल में अपना नाम भी दर्ज करा लिया.

इस बड़ी उपलब्धि पर काउंसिल की ओर से आज जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया. जनसुनवाई कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य डॉ. यश पराशर और डॉ. मालविका बाजपेयी ने जिलाधिकारी को प्रमाण-पत्र भेंट कर गौरवान्वित किया.

डीएम ने इसको लेकर क्या कहा?
सम्मान पाकर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने जनपदवासियों का आभार जताया और कहा कि यह सफलता अकेले मेरी नहीं, बल्कि पूरे जिले के नागरिकों के उत्साह और सहयोग का परिणाम है. भारी बारिश के बावजूद लोगों का तिरंगे के प्रति जो समर्पण दिखा, वह अविस्मरणीय है.

इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अभियान के तीनों चरणों में जौनपुर ने प्रदेश में सबसे अधिक तिरंगा रैलियां निकालीं और सेल्फी अपलोड जैसे हर पैरामीटर में अव्वल रहा.रैली में शामिल हुए विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, जनप्रतिनिधियों, पुलिस बल, भूतपूर्व सैनिकों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और शिक्षकों के योगदान को भी जिलाधिकारी ने विशेष धन्यवाद दिया.

कार्यक्रम में मौजूद पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी जिलाधिकारी को बधाई देते हुए इस उपलब्धि को जौनपुर के लिए गर्व का क्षण बताया.

और पढे़ं;  वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर रुकेंगे हादसे, नया फ्लाईओवर 150 गांव के लिए बनेगा 'लाइफलाइन'
 

TAGS

jaunpur news

Trending news

Sonbhadra News
नक्सली के 'भूत' को भेजा नोटिस? सोनभद्र पुलिस का गजब कारनामा, हक्के-बक्के रह गए लोग
Basti News
बस्‍ती में ढाबे की आड़ में चल रहा था जिस्‍म फरोशी का धंधा, 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार
UP News
यूपी में खाद घोटाले पर बड़ा एक्शन, श्रावस्ती समेत तीन जिलों के कृषि अधिकारी पर गिरी
jalaun news
जालौन में युवक की रहस्यमयी मौत, DM कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठा मृतक का परिवार
Uttarakhand news
उत्‍तराखंड से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह का इस्‍तीफा
Azamgarh news
जबले CM न बनाइबा अखिलेश के...गाने पर डांस का वीडियो वायरल, आजमगढ़ में BSA का एक्‍शन
Sambhal news
रेलवे ट्रेनिंग में भी बजरंग बली की एंट्री, कोर्स में शामिल हुआ जामवंत-हनुमान संवाद
Kanpur News
अश्लील किताबें छपवाईं, मंडप से उठाने...कानपुर में बेनकाब हुए अखिलेश दुबे के काले राज
kaushambi news
लव मैरिज बनी मौत! दवा लेने निकले युवक का बेरहमी से मर्डर, हत्याकांड से दहला इलाका
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो साल की सजा पर रोक
;