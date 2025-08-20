Jaunpur News: जौनपुर ने रचा इतिहास, तिरंगा रैली बनी विश्व रिकॉर्डधारी, जिलाधिकारी को मिला सम्मान

Jaunpur News/अजीत सिंह: 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत जौनपुर ने इतिहास रच दिया है. 13 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस लाइन से शाही किले तक निकाली गई 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा रैली ने न सिर्फ जनपद का नाम रोशन किया बल्कि योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल में अपना नाम भी दर्ज करा लिया.

इस बड़ी उपलब्धि पर काउंसिल की ओर से आज जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया. जनसुनवाई कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य डॉ. यश पराशर और डॉ. मालविका बाजपेयी ने जिलाधिकारी को प्रमाण-पत्र भेंट कर गौरवान्वित किया.

डीएम ने इसको लेकर क्या कहा?

सम्मान पाकर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने जनपदवासियों का आभार जताया और कहा कि यह सफलता अकेले मेरी नहीं, बल्कि पूरे जिले के नागरिकों के उत्साह और सहयोग का परिणाम है. भारी बारिश के बावजूद लोगों का तिरंगे के प्रति जो समर्पण दिखा, वह अविस्मरणीय है.

इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अभियान के तीनों चरणों में जौनपुर ने प्रदेश में सबसे अधिक तिरंगा रैलियां निकालीं और सेल्फी अपलोड जैसे हर पैरामीटर में अव्वल रहा.रैली में शामिल हुए विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, जनप्रतिनिधियों, पुलिस बल, भूतपूर्व सैनिकों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और शिक्षकों के योगदान को भी जिलाधिकारी ने विशेष धन्यवाद दिया.

कार्यक्रम में मौजूद पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी जिलाधिकारी को बधाई देते हुए इस उपलब्धि को जौनपुर के लिए गर्व का क्षण बताया.

