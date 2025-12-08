Advertisement
जौनपुर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बड़ा बयान बोले - कफ सिरफ मामले में होगी सख्त कार्रवाई

Jaunpur News: जौनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कोडीन कफ सिरफ मामले में दोषियों पर कड़े एक्शन की बात कही. वहीं उन्होंने एसआईआर को जरूरी बताया और 2027 में यूपी में फिर सरकार बनाने का दावा किया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 08, 2025, 01:17 PM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक सोमवार को जौनपुर पहुंचे. जहां उन्होंने राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री पैतृक गाँव समस पनियरिया में शोक संवेदना व्यक्त की. उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी स्पष्ट बातें रखीं. डिप्टी सीएम ने कहा कि कोडीन कफ सिरफ प्रकरण की जांच तेजी से जारी है और सरकार किसी भी दोषी को छोड़ने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले यह स्पष्ट हो जाएगा कि मौतें कितनी हुईं और किनकी लापरवाही थी. उसके बाद कठोर कार्रवाई निश्चित है.

कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों पर साधा निशाना
पत्रकारों द्वारा यूपी की कानून व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, “अखिलेश यादव के कार्यकाल की तुलना योगी सरकार से कीजिए, तो स्पष्ट दिखेगा कि तब हत्या, लूट, बलात्कार और कब्जों की घटनाएं अधिक थीं। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से कहीं मजबूत और बेहतर है.” बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वहां करीब 65 लाख नाम SIR प्रक्रिया के तहत हटाए गए, जिनमें मृतक, बच्चे और घुसपैठिए शामिल थे.

एसआईआर को बताया जरूरी
उन्होंने कहा, “लोकतंत्र की शुचिता के लिए SIR उतना ही जरूरी है जितना मन की शुचिता के लिए योग.” उन्होंने दावा किया कि विपक्ष इसी कारण हताश और निराश है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली. अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि “किसी भी अखबार या चैनल की पुरानी रिपोर्ट देख लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी और अखिलेश यादव का जवाब खुद मिल जाएगा.”

2027 में जीत का दावा
आगामी चुनाव पर बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि “भाजपा 2027 में 2017 का इतिहास दोहराएगी और करीब 315 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी.” विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने तंज कसा कि “सपा परिवारवाद के जाल में फंसी पार्टी है। पार्टी में अध्यक्ष से लेकर सांसद-विधायक तक अधिकतर लोग एक ही परिवार के हैं। विपक्ष खुद असंगठित है, ऐसे में सरकार पर हमलावर होने का उनका दावा सिर्फ दिखावा है.” उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के हितों और कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

