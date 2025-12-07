Advertisement
जौनपुर में बदहाल सड़क बनी मुसीबत, बिना बारिश भी जलभराव, गड्ढों से पटी रोड पर बढ़ रहा हादसों का खतरा

Jaunpur News: जौनपुर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित रामनगर भड़सरा चांद वार्ड की सड़कें इन दिनों बुरी तरह जर्जर हो चुकी हैं. हैरानी की बात यह है कि बिना बारिश के भी सड़क दिनोंदिन पानी में डूबी रहती है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 07, 2025, 01:29 PM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/जीत सिंह: जौनपुर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित रामनगर भड़सरा चांद वार्ड की सड़कें इन दिनों बुरी तरह जर्जर हो चुकी हैं. हैरानी की बात यह है कि बिना बारिश के भी सड़क दिनोंदिन पानी में डूबी रहती है, और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले दो वर्षों से यह सड़क बदहाली में पड़ी है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. 

हादसों का बना अड्डा
सड़क पर जगह-जगह पानी भरने और गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इस रास्ते से छोटे-छोटे बच्चों को रोजाना स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन बच्चे और राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं. मोटरसाइकिल चालकों के लिए तो यह रास्ता किसी जोखिम भरे सफर से कम नहीं है.

स्थानीय लोग उतरे सड़क पर
लोगों का कहना है कि वे कई बार इस समस्या की शिकायत नगर पालिका में कर चुके हैं. लिखित आवेदन भी दिए गए, लेकिन केवल आश्वासन मिलता रहा. प्रशासन की अनदेखी से नाराज़ लोगों ने आज सड़क पर उतरकर विरोध जताया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.
चांदपुर वार्ड के सभासद ने स्वीकार किया कि सड़क की हालत बेहद खराब है. उन्होंने बताया कि कई बार शिकायतें की गईं,लेकिन केवल दो–तीन बार तारकोल व गिट्टी डालकर काम चलाया गया, जिससे कुछ दिनों बाद सड़क फिर टूटने लगी. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क के किनारे नाली न होने के कारण, पानी सीधे सड़क पर आता है और गड्ढे बनते जाते हैं.

लोगों की चेतावनी जल्द समाधान न हुआ तो होगा घेराव
सभासद का कहना है कि हर बार नगर पालिका की ओर से जवाब मिलता है कि बजट पास हो गया है और जल्द ही सड़क बनवाई जाएगी, लेकिन अब तक कोई मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ. उन्होंने यह भी बताया कि सड़क की स्थिति के चलते कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई है, परंतु कार्रवाई शून्य है.
स्थानीय जनता ने कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द सड़क सुधार का कार्य शुरू नहीं किया, तो वे बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे और अधिकारियों का घेराव भी करेंगे. फिलहाल सभासद ने आश्वासन दिया है कि सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए.

