हत्या या आत्महत्या! जौनपुर जिला जेल में बंदी की मौत पर मचा बवाल, परिजनों ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

Jaunpur News/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर जिला कारागार में दहेज हत्या के मामले में बंद 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए. परिजन जिला जेल के बाहर भारी संख्या में पहुंचकर जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

मृतक की बहन ने क्या बताया?

वहीं इस संबंध में मृतक की बहन का आरोप है कि उसका भाई पूरी तरह निर्दोष था और जेल के अंदर पैसे लेकर उसकी हत्या कराई गई है. परिजनों का कहना है कि युवक आत्महत्या नहीं कर सकता, उसे मारा गया है. इसी को लेकर जेल गेट पर भारी हंगामा जारी है.

जेल अधीक्षक ने क्या बताया?

उधर, जेल प्रशासन मामले में खुद को निर्दोष बता रहा है. जेल अधीक्षक पवन द्विवेदी ने बताया कि युवक ने गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या की है. उनके अनुसार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई है और परिजनों के आरोप पूरी तरह निराधार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी. घटना की जानकारी मिलते ही लाइन बाजार थाना पुलिस व भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है. परिजनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके चलते जेल परिसर के बाहर तनाव का माहौल बना हुआ है.

और पढे़ं: अवैध रिश्ते का राज जानना पड़ा भारी! चचेरे भाई–बहन की साजिश में गई भाभी की जान

वीडियो कॉल पर युवक करने लगा ऐसा काम, युवती की फटी की फटी रह गई आंखे

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !