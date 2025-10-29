Jaunpur: युवती से गैंगरेप, सोशल मीडिया से बढ़ाई नजदीकी, जौनपुर बुलाकर किया घिनौना काम

जौनपुर/अजीत सिंह: जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के महंगुपुर गांव में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है.

मऊ की रहने वाली पीड़िता

पुलिस के अनुसार, पीड़िता मऊ जिले की रहने वाली है. उसका एक युवक से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ था. युवक के बुलाने पर वह जौनपुर आई थी. इसी दौरान आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए. युवती ने साहस जुटाकर पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही लाइन बाजार थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे.

पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी फरार

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी लाइन बाजार सतीश सिंह ने बताया कि इस मामले में सतीश मौर्य (निवासी बिहरोज़पुर, थाना जफराबाद) और वारिश अली (निवासी टाइरटला, शहर कोतवाली) को सोमवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया है. तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़िता का हुआ मेडिकल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने सोमवार को ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया है. अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें - गोंडा में जानलेवा बना जीवन साथी, पत्नी को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, 2 साल पहले हुई थी लव मैरिज

यह भी पढ़ें - लखनऊ में कलयुगी पत्नी का खौफनाक प्लान, प्रेमी से पति को पिलवाई शराब फिर मारी गोली