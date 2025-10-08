कोई नहीं है आ जाओ! घर बुलाकर प्रेमी के प्राइवेट पार्ट पर किया चाकू से हमला, जौनपुर में 'जालिम' बनी प्रेमिका

जौनपुर न्यूज (अजीत सिंह): यूपी के जौनपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां प्रेम संबंध के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. गांव की एक महिला ने युवक को घर बुलाकर उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. जिससे उसे गंभीर चोट आई हैं. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

कहासुनी के बाद उठाया खौफनाक कदम

आपको बता दें , सरपतहां क्षेत्र निवासी युवक सोमवार की रात महिला के बुलावे पर उसके घर गया था. मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. गुस्से में आकर महिला ने रसोई में रखा चाकू उठाया और युवक के प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

मौके पर पहुंचे परिजन

घटना की जानकारी मिलते ही परिवारजन मौके पर पहुंचे और घायल को आनन-फानन स्थानीय अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया. पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है और घटना के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजीत सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित युवक का इलाज वाराणसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं.

