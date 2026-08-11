/ये तो हद हो गई! न छुट्टी का टाइम, न बेल बजी... 1:39 बजे ही सरकारी स्कूल पर लटका ताला, मास्टर जी हुए रफूचक्कर

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

मामले को लेकर ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश भास्कर ने जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है. वहीं, मामले पर संज्ञान लेते हुए सहायक खंड शिक्षा अधिकारी (ABSA) रमेशचंद्र पटेल ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी. अगर जांच में शिक्षक दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.1:39 बजे ही स्कूल पर ताला लटक जाना सिर्फ कुछ शिक्षकों की लापरवाही नहीं, बल्कि जौनपुर की लचर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का जिता-जागता सबूत है. जब 'राष्ट्र निर्माता' ही समय से पहले फर्ज से मुंह मोड़कर ताला ठोक देंगे, तो उन नौनिहालों के भविष्य का क्या होगा जो अपने सुनहरे कल की उम्मीद लेकर इन कक्षाओं में आते हैं?