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ये तो हद हो गई! न छुट्टी का टाइम, न बेल बजी... 1:39 बजे ही सरकारी स्कूल पर लटका ताला, मास्टर जी हुए रफूचक्कर

Jaunpur News: जौनपुर जिले के जलालपुर विकासखंड स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय करदहां में शिक्षकों की घोर लापरवाही सामने आई है. यहां दोपहर करीब 1:39 बजे ही स्कूल में ताला लटकता मिला और सभी शिक्षक नदारद थे. आरोप है कि यहां शिक्षक अक्सर समय से पहले स्कूल बंद कर चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Aug 11, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:21 AM IST
ये तो हद हो गई! न छुट्टी का टाइम, न बेल बजी... 1:39 बजे ही सरकारी स्कूल पर लटका ताला, मास्टर जी हुए रफूचक्कर
Image Credit: Jaunpur News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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