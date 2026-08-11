/ये तो हद हो गई! न छुट्टी का टाइम, न बेल बजी... 1:39 बजे ही सरकारी स्कूल पर लटका ताला, मास्टर जी हुए रफूचक्कर

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Jaunpur News/ अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है. यहां जलालपुर विकासखंड क्षेत्र स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय करदहां में शिक्षकों की कार्यप्रणाली और समय की पाबंदी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि स्कूल को तय समय से काफी पहले ही बंद कर दिया गया और सभी शिक्षक स्कूल पर ताला लगाकर अपने घर चले गए.
दोपहर 1:39 बजे ही लटक गया ताला
पूरा मामला उस समय उजागर हुआ जब सूचना मिलने पर मीडिया की टीम स्कूल पहुंची, तो जो नजारा देखने को मिला वह चौंकाने वाला था. स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा था और परिसर में कोई भी शिक्षक या कर्मचारी मौजूद नहीं था. उस समय घड़ी में करीब 1 बजकर 39 मिनट हो रहे थे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल में समय की पाबंदी को लेकर लंबे समय से लापरवाही बरती जा रही है. जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
स्कूल के शिक्षकों पर संगीन आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिक्षक कभी निर्धारित समय के बाद स्कूल पहुंचते हैं, तो कभी समय से पहले ही स्कूल बंद कर चले जाते हैं. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने भी शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि अगर स्कूल में शिक्षक ही समय से उपलब्ध नहीं रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
मामले को लेकर ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश भास्कर ने जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है. वहीं, मामले पर संज्ञान लेते हुए सहायक खंड शिक्षा अधिकारी (ABSA) रमेशचंद्र पटेल ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी. अगर जांच में शिक्षक दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.1:39 बजे ही स्कूल पर ताला लटक जाना सिर्फ कुछ शिक्षकों की लापरवाही नहीं, बल्कि जौनपुर की लचर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का जिता-जागता सबूत है. जब 'राष्ट्र निर्माता' ही समय से पहले फर्ज से मुंह मोड़कर ताला ठोक देंगे, तो उन नौनिहालों के भविष्य का क्या होगा जो अपने सुनहरे कल की उम्मीद लेकर इन कक्षाओं में आते हैं?
अब सवाल यह है कि स्कूल निर्धारित समय से पहले बंद क्यों हुआ और उस दौरान शिक्षक कहां थे, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा.
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