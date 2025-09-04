जौनपुर में बैंक मित्र से ढाई लाख की लूट, बदमाशों ने छीना कैश से भरा बैग, हमले में घायल

Jaunpur Crime News: यूपी के जौनपुर जिले में एक बैंककर्मी से बुधवार देर रात बदमाशों ने करीब ढाई लाख रुपये की लूटपाट की है. बदमाशों ने रास्ते में युवक पर हमला कर दिया और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए.
Bank Mitra Robbed in Jaunpur/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक बैंक मित्र से करीब ढाई लाख रुपये की लूट का मामला सामने आया है. आरोपी ने रात को दुकान बंद कर घर लौटते हुए युवक से रास्ते में लूटपाट की. घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला कर युवक को घायल कर दिया और उसके पास से पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला?
दरअसल पूरा मामला जौनपुर के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र का है. यहां के गद्दोपुर गांव के रहने वाले बैंक मित्र सूर्यमणि राय से बदमाशों ने बुधवार रात करीब पौने नौ बजे ढाई लाख रुपये लूट लिए. घटना उस समय हुई जब वह मुफ्तीगंज बाजार से अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे.
शाम को बैंक से निकाले थे 3 लाख रुपये
जानकारी के अनुसार ईद-उल-मिलादुन्नबी के अवसर पर बैंक बंद रहने के कारण सूर्यमणि ने शाम को बैंक से लगभग तीन लाख रुपये निकाले थे. घर लौटते समय रसूलपुर ओझयनिया गांव के पास रेलवे अंडरपास में पहले से घात लगाए बैठे तीन बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. बांस से प्रहार कर उन्हें गिरा दिया और डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया.
पीड़ित अस्पताल में भर्ती, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
इसके बाद रुपयों से भरा बैग छीनकर इटैली की तरफ फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बैंक मित्र को जौनपुर स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया और बदमाशों की तलाश में देर रात तक घेरेबंदी करती रही. हालांकि अब तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. पीड़ित परिजनों के अनुसार लूट की रकम लगभग दो लाख नब्बे हजार रुपये थी.
