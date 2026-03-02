Advertisement
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में होली से पहले 3 मार्च को कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण? जानें सूतक काल की टाइमिंग

Chandra graham timing in Jaunpur: चंद्र ग्रहण के नौ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा. इसके चलते जनपद के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. आइए जानते हैं जौनपुर में  सूतक काल कब होगा?. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 02, 2026, 05:17 PM IST
Chandra graham timing in Jaunpur: होली से पहले साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसे में चंद्र ग्रहण की टाइमिंग और सूतक काल को लेकर असमंजस बना हुआ है. आइए जानते हैं जौनपुर में चंद्र ग्रहण कब दिखेगा?. साथ ही सूतक काल कब होगा?. 

हिंदू पंचांग के अनुसार, होलिका दहन 2 मार्च को है. होलिका दहन के अगले दिन ही होली खेली जाती है. लेकिन इस बार तीन मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसका असर भारत में भी दिखाई देगा. ऐसे में जौनपुर में भी चंद्र ग्रहण दिखेगा. हिंदू पंचांग के मुताबिक, जौनपुर में शाम 6:03–7:53 बजे तक चंद्र ग्रहण दिखेगा. ध्यान दें ये अनुमानित समय है. जौनपुर में खुले मैदान से चंद्र ग्रहण का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है. 

इस दौरान चंद्रमा लाल या तांबे के रंग का दिखाई दे सकता है. इसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण सूर्य की रोशनी को मोड़ देता है और लाल रंग की किरणें चांद तक पहुंचती हैं. अगर आसमान साफ रहा तो लोगों को यह खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है.

चंद्र ग्रहण के नौ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा. इसके चलते जनपद के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. सूतक 3 मार्च 2026, सुबह 09:39 बजे से शुरू होगा, जो शाम 06:47 बजे (ग्रहण समाप्ति के साथ) समाप्त होगा. सूतक काल के दौरान मंदिरों के पट बंद रहेंगे और किसी भी तरह की पूजा-पाठ, खाना बनाना/खाना वर्जित होता है. गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. बता दें कि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना होती है. इसका दैनिक जीवन पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं होता. 

कैसे देखें चंद्र ग्रहण?
चंद्र ग्रहण देखने के लिए आपको बस खुले स्थान पर जाना है. छत, मैदान या किसी खुले पार्क से इसे आसानी से देखा जा सकता है. कुछ लोग दूरबीन या कैमरे से भी इस दृश्य को कैद करना पसंद करते हैं. अगर मौसम खराब हो तो आप ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के जरिए भी इसे देख सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

chandra grahan 2026

