UP Missing Girls: यूपी में दिल्ली जैसा हाल, जौनपुर में रहस्यमय ढंग से 3 बहनें लापता, चौंका देंगे अब तक के आंकड़े!

Jaunpur 3 Sister Missing Case: दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं. ताजा मामला जौनपुर का है, जहां तीन बहनें गायब हो गई हैं. तीनों घर से आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने के लिए निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं. बेटियों के गायब होने की खबर से गांव में हड़कंप मचा हुआ है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:32 AM IST
UP Missing Girls
Jaunpur 3 Sister Missing Case/अजीत सिंह: देश की राजधानी दिल्ली से लोगों के लापता होने की खबरें इन दिनों सुर्खियों में है. इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से भी तीन लड़कियों के गायब होने की खबर आई है. बताया जा रहा है कि सुरेरी क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव से तीन लड़कियां रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं हैं. जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई है.

तीन लड़कियां रहस्यमय ढंग से गायब
बताया जा रहा है कि दो सगी बहनें और उनकी एक चचेरी बहन आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस घर नहीं लौटीं. परिजनों के अनुसार, 3 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे शिल्पी चौहान (19) और शिवांगी चौहान (18), पुत्रियां कृपा शंकर चौहान, अपनी 11 वर्षीय चचेरी बहन रिया चौहान पुत्री रवि शंकर चौहान के साथ निजी मार्केट जाने की बात कहकर घर से निकली थीं.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
तीनों लड़कियां काफी देर बीत जाने के बाद भी जब तीनों घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका. इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अनहोनी की आशंका को देखते हुए परिजनों ने सुरेरी थाने में सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लड़कियों की तलाश में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है. संभावित स्थानों पर तलाश जारी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द तीनों किशोरियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

यूपी में अब तक कितने लोग लापता?
रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनका कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है. इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. गुमशुदा लोगों पर PIL दाखिल होगी. अब अगर दिल्ली की बात करें तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश की राजधानी में 800 लोगों के गायब होने की खबर है.

