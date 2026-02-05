UP Missing Girls: यूपी में दिल्ली जैसा हाल, जौनपुर में रहस्यमय ढंग से 3 बहनें लापता, चौंका देंगे अब तक के आंकड़े!

Jaunpur 3 Sister Missing Case/अजीत सिंह: देश की राजधानी दिल्ली से लोगों के लापता होने की खबरें इन दिनों सुर्खियों में है. इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से भी तीन लड़कियों के गायब होने की खबर आई है. बताया जा रहा है कि सुरेरी क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव से तीन लड़कियां रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं हैं. जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई है.

तीन लड़कियां रहस्यमय ढंग से गायब

बताया जा रहा है कि दो सगी बहनें और उनकी एक चचेरी बहन आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस घर नहीं लौटीं. परिजनों के अनुसार, 3 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे शिल्पी चौहान (19) और शिवांगी चौहान (18), पुत्रियां कृपा शंकर चौहान, अपनी 11 वर्षीय चचेरी बहन रिया चौहान पुत्री रवि शंकर चौहान के साथ निजी मार्केट जाने की बात कहकर घर से निकली थीं.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

तीनों लड़कियां काफी देर बीत जाने के बाद भी जब तीनों घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका. इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अनहोनी की आशंका को देखते हुए परिजनों ने सुरेरी थाने में सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

लड़कियों की तलाश में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है. संभावित स्थानों पर तलाश जारी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द तीनों किशोरियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

यूपी में अब तक कितने लोग लापता?

रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनका कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है. इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. गुमशुदा लोगों पर PIL दाखिल होगी. अब अगर दिल्ली की बात करें तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश की राजधानी में 800 लोगों के गायब होने की खबर है.

यह भी पढ़िए: Unnao Road Accident: कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, फिर पूरे परिवार को रौंद डाला

यह भी देखें: Ballia Video: पहले लॉक तोड़ा, फिर चंद सेकंड में सड़क पर खड़ी बाइक लेकर हुआ रफूचक्कर…देखें शातिर चोर की कस्तानी