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Jaunpur News: जौनपुर में डेढ़ करोड़ की MDMA ड्रग्ज़ बरामद; स्वाट टीम ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार

Jaunpur News: नशे के अवैध कारोबार और ड्रग्ज़ सप्लाई नेटवर्क पर जौनपुर पुलिस और स्वाट टीम ने अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है. केराकत क्षेत्र में पुलिस ने MDMA ड्रग्ज़ बनाने वाली अवैध लैब का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

Written ByAjeet SinghEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 10, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:41 AM IST
Jaunpur News: जौनपुर में डेढ़ करोड़ की MDMA ड्रग्ज़ बरामद; स्वाट टीम ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार
Image Credit: Jaunpur news

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Principal Correspondent at Zee UP-UK

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