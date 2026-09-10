Jaunpur News: जौनपुर में डेढ़ करोड़ की MDMA ड्रग्ज़ बरामद; स्वाट टीम ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार

अजीत सिंह/जौनपुर: जौनपुर जिले की केराकत पुलिस और स्वाट (SWAT) टीम को मादक पदार्थों के काले कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है. संयुक्त टीम ने छापेमारी कर कथित रूप से MDMA (मेथिलीनडाइऑक्सीमेथैम्फेटामाइन) ड्रग्ज़ बनाने और उसकी तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से 317 ग्राम तैयार MDMA और 660 ग्राम अर्धनिर्मित (Semi-processed) MDMA बरामद हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप और जब्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.