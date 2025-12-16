Advertisement
Jaunpur

Jaunpur News: रिश्तों का खौफनाक अंत, इकलौते बेटे ने सिलबट्टे से सिर कूचकर मां-बाप को मार डाला, ऐसे खुला राज!

Jaunpur News: जौनपुर जिले से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां कलयुगी बेटे ने अपने माता और पिता की जान ले ली. बताया जा रहा है कि पैसे को लेकर विवाद शुरू हुआ था. फिर बेटा उग्र हो गया था. उसने दोनों के शव को बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया था. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:51 AM IST
Jaunpur News
Jaunpur News

Jaunpur News/ अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक इकलौते बेटे ने पैसों के विवाद में अपने ही बुजुर्ग माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव की है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है.

क्या है ये पूरा मामला?
आपको बता दें कि आठ दिसंबर की रात पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी बेटे अम्बेश कुमार का अपने माता-पिता से पैसों को लेकर झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि अम्बेश ने गुस्से में आकर सिलबट्टे से माता बबिता देवी और पिता श्याम बहादुर के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने अपराध छिपाने के लिए शवों को बोरे में भरा, कार में रखा और फिर गोमती नदी में फेंक दिया.

माता-पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट
वारदात को अंजाम देने के बाद वह खुद भी घर से गायब हो गया, जिससे मामला और रहस्यमय बन गया. पांच दिन तक जब दंपति का कोई सुराग नहीं मिला तो 13 दिसंबर को उनकी बेटी वंदना देवी ने जफराबाद थाने में माता-पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. वंदना ने पुलिस को बताया कि उनके भाई अम्बेश कुमार भी माता-पिता को ढूंढने के लिए निकला था और उसका भी कोई पता नहीं चल पा रहा है.

बयान के आधार पर हत्या का मुकदमा
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन टीमों का गठन किया. जांच के दौरान पुलिस को अम्बेश कुमार पर शक हुआ. उसे घर के पास से हिरासत में लिया गया. कड़ी पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने माता-पिता की हत्या की पूरी कहानी कबूल कर ली. घटना की जानकारी देते हुये एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के बयान के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

गोमती नदी में शवों की तलाश
पुलिस उसकी निशानदेही पर गोमती नदी में शवों की तलाश में जुटी हुई है. फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. यह घटना न सिर्फ एक परिवार के टूटने की कहानी है, बल्कि समाज को झकझोर देने वाला अपराध भी है, जिसने इंसानी रिश्तों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

यह भी पढ़ें: मथुरा में आग का तांडव, यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 8 बसें और 3 कारें, 4 यात्रियों की मौत और 25 घायल

Jaunpur murder Casejaunpur newsjaunpur policejaunpur crime news

