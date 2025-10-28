जौनपुर में बड़ा हादसा, छठ पूजा देखने गया किशोर गोमती नदी में डूबा,परिवार में मचा कोहराम

जौनपुर (अजीत सिंह): जौनपुर जिले में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामजानकी घाट मियांपुर पर छठ पूजा देखने गया एक किशोर नहाते समय गोमती नदी में डूब गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला. युवकी की मौत की खबर मिलते ही घर में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

गहरे पानी में डूबा

जानकारी के अनुसार, छठ पर्व के मौके पर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी. इसी दौरान मियांपुर निवासी सचिन कुमार (किशोर) नदी में नहाने उतर गया और गहरे पानी में डूब गया. कुछ ही देर में आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. लाइन बाजार थाने की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गोताखोरों को बुलाकर तलाश शुरू कराई. कुछ समय बाद गोताखोरों ने सचिन का शव नदी से बाहर निकाला.

परिजनों में मचा कोहराम

मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. घाट पर मौजूद श्रद्धालु इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध नजर आए.

थाने से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे मिला अधेड़ का शव

वहीं, दूसरी ओर जफराबाद थाना परिसर से महज सौ मीटर की दूरी पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी. जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति की नजर सड़क किनारे पेड़ के नीचे औंधे मुंह पड़े अधेड़ पर पड़ी. उसने तत्काल इसकी सूचना थाने पर दी.

बिहार का रहने वाला था मृतक

सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. तलाशी के दौरान मृतक की जेब से एक बंद मोबाइल फोन, 15 हजार 425 रुपये नकद और कुछ विजिटिंग कार्ड बरामद हुए. मोबाइल चार्ज करने के बाद पुलिस ने मृतक की पहचान भदय शाह पुत्र स्वर्गीय नारायण शाह निवासी हाथमंडल, थाना बनमा इकहरी, जनपद सहरसा (बिहार) के रूप में की.