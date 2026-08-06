/जौनपुर में बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा बना काल, पानी में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे मासूम

बताया जा रहा है कि गांव के दो बच्चे खेलते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे. इसी दौरान दोनों का पैर फिसल गया और वे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे. गहराई और दलदल के कारण वे बाहर नहीं निकल सके. शाम तक बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने गांव वालों के साथ मिलकर उनकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद दोनों मासूम गड्ढे में पड़े मिले. गांव वालों ने तत्काल उन्हें बाहर निकाला और आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.