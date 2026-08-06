Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Jaunpur
  • /जौनपुर में बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा बना काल, पानी में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

जौनपुर में बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा बना काल, पानी में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

Jaunpur News: जौनपुर में समर्सिबल पंप की बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से दो मासूमों की मौत हो गई है. इस घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. मृतक बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 06, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:43 AM IST
जौनपुर में बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा बना काल, पानी में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम
Image Credit: Jaunpur News

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जौनपुर में बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा बना काल, पानी में डूबने से दो मासूमों की मौत
2
3
4
5