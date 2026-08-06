/जौनपुर में बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा बना काल, पानी में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

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Jaunpur News/ अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के गारोपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां समर्सिबल पंप की बोरिंग के लिए खोदे गए पानी से लबालब भरे गड्ढे में डूबकर दो मासूमों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि गांव के एक व्यक्ति ने अपने घर पर समर्सिबल लगाने के लिए बोरिंग कराई थी. बोरिंग के बाद बना गहरा गड्ढा खुला ही छोड़ दिया गया, जिसमें पानी भर गया था.
पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे मासूम
बताया जा रहा है कि गांव के दो बच्चे खेलते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे. इसी दौरान दोनों का पैर फिसल गया और वे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे. गहराई और दलदल के कारण वे बाहर नहीं निकल सके. शाम तक बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने गांव वालों के साथ मिलकर उनकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद दोनों मासूम गड्ढे में पड़े मिले. गांव वालों ने तत्काल उन्हें बाहर निकाला और आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
लापरवाही ने दो मासूमों की ले ली जान
चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मृत बच्चों के घरों में चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. सूचना मिलने पर बरसठी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. ग्रामीणों का कहना है कि अगर बोरिंग के बाद गड्ढे को सुरक्षित ढंग से बंद कर दिया गया होता, तो शायद यह दर्दनाक हादसा टल सकता था.
घटना पर क्या बोले क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं?
मृतक बच्चों की पहचान छह वर्षीय शिवा बिंद पुत्र वीरेंद्र बिंद और आठ वर्षीय आरव बिंद पुत्र अनिल बिंद के रूप में हुई है. इस पूरी घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं विजय चौधरी का कहना है कि बुधवार शाम को दो बच्चों के मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस की मानें तो बुधवार देर शाम तक कोई तहरीर नहीं मिली थी.
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