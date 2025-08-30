जौनपुर में भयंकर बारिश का अलर्ट, सुबह से मूसलाधार बारिश जारी, जानिए कैसा रहेगा अगले 3 दिन मौसम

Jaunpur Weather News: यूपी के जौनपुर जिले में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. शनिवार सुबह पांच बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश से शहर सराबोर दिखाई दिया. तेज बारिश के चलते जहां एक ओर उमस से राहत दी. वहीं दूसरी ओर नगरवासियों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी. आइए जानते हैं जौनपुर के मौसम को लेकर क्या ताजा अपडेट है.

जौनपुर आज का मौसम

जौनपुर जिले में शनिवार को सुबह से ही झमाझम बारिश हुई. जौनपुर में दिनभर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा. आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन भर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा या गरज की संभावना है. 3 सितंबर तक जिले में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा. आसमान में बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा या गरज के की संभावना है.

जलभराव बना समस्या

बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो दिलाई लेकिन बारिश का पानी आबकारी विभाग तक घुस गया और रामघाट मार्ग पर जलभराव के चलते लोग शवों को पानी के बीच से ले जाने को मजबूर हो गए. शहर की अधिकांश मुख्य सड़कें और गलियां झील जैसी नजर आने लगीं. चोक नालियों के कारण बारिश का पानी कई इलाकों के घरों तक पहुंच गया. रसोईघर से लेकर शयनकक्ष तक लोग गंदे पानी में कैद हो गए.

क्या बोले स्थानीय लोग

मां शीतला धाम के पास दुकानों में भी पानी घुस जाने से कारोबार ठप हो गया. स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि हर साल मानसून में यही हाल होता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता. नगरवासियों ने नालियों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और तत्काल राहत कार्य चलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि ठोस उपाय नहीं किए गए, तो जलभराव स्वास्थ्य संकट और महामारी का कारण बन सकता है.

