Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3083928
Zee UP-UttarakhandJaunpur

MBBS में प्रवेश की जुनून बना खौफनाक खेल! युवक ने दिव्यांग कोटे के लिए खुद ही काट लिया अपना पैर, पुलिस ने खोली साजिश

Jaunpur News: मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट पाने की जुनून ने जौनपुर के एक युवक को खतरनाक हद तक धकेल दिया, दिव्यांग कोटे का लाभ उठाने के लिए युवक ने खुद ही अपना पैर काटकर खुद को दिव्यांग दिखाने की साजिश रची. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 23, 2026, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह:  मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट पाने की जुनून ने जौनपुर के एक युवक को ऐसी खतरनाक हद तक धकेल दिया, जिसकी कल्पना भी किसी को सिहरन में डाल सकती है. दिव्यांग कोटे का लाभ उठाने के लिए युवक ने खुद ही अपना पैर काटकर खुद को दिव्यांग दिखाने की साजिश रची. मामला सामने आते ही पुलिस से लेकर पूरा जिला दंग रह गया.

जानिए क्या है पूरा मामला?
घटना लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव की है. स्थानीय युवक सूरज भास्कर ने पुलिस को सूचना दी थी कि देर रात कुछ अज्ञात हमलावर उसके निर्माणाधीन मकान में घुसे, उसे बेरहमी से पीटा, बेहोश किया और उसका पैर का पंजा काटकर ले गए. सनसनीखेज दावे ने पुलिस महकमे को तुरंत हरकत में ला दिया और मामला गंभीरता से जांच में लिया गया.

पुलिस को हुआ शक
जांच की जिम्मेदारी सीओ नगर गोल्डी गुप्ता को मिली. उन्होंने घटनास्थल, मोबाइल डेटा, बयान और अन्य साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल की. इसी दौरान पुलिस को सूरज की कहानी में कई विरोधाभास मिले. मोबाइल में एक युवती से हुई बातचीत और उसके बयान ने पुलिस का शक और मजबूत किया. इसी बीच सूरज की लिखी एक डायरी मिली, जिसमें दर्ज था  “2026 में मैं MBBS बनकर रहूंगा.”

Add Zee News as a Preferred Source

सीट पाने के लिए लिया दिव्यांग कोटे का सहारा
जांच आगे बढ़ने पर सच्चाई सामने आई सूरज पहले मेडिकल की पढ़ाई कर चुका था, लेकिन MBBS में दो बार असफल होने के बाद वह मानसिक दबाव में था. सीट पाने के लिए उसने दिव्यांग कोटे का सहारा लेने का फैसला किया और इसी के तहत अपने ही पैर का पंजा काटकर पूरी घटना को हमला दिखाने की कोशिश की.

पुलिस का क्या कहना?
पुलिस के अनुसार, सूरज ने जांच को भटकाने के लिए पूरी कहानी गढ़ी, लेकिन जुटाए गए साक्ष्यों, तकनीकी पहलुओं और पूछताछ में उसके झूठ का परत-दर-परत खुलासा हो गया. पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. यह घटना न सिर्फ चौंकाती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि प्रतियोगी शिक्षा के दबाव और डिग्री की दौड़ इंसान को किस सीमा तक खुद के खिलाफ खड़ा कर सकती है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

jaunpur news

Trending news

jaunpur news
MBBS में प्रवेश की जुनून बना खौफनाक खेल! युवक ने दिव्यांग कोटे के लिए काटा अपना पैर
Mathura News
ब्रज की प्रसिद्ध 40 दिवसीय होली उत्सव शुरू, राधा रमण भगवान ने धारण किये पीले वस्त्र
Mathura
साल में सिर्फ दो बार खुलते हैं वृंदावन के शाहजी मंदिर के पट,दर्शन के लिए उमड़ती भीड़
Agra News
'हम बेंगलुरु में सेटल होना चाहते थे...' गर्लफ्रेंड की वजह से सुपरवाइजर बना चोर
gonda news
गोंडा में खाना बनाने को लेकर विवाद में खूनी खेल, रोटी बनाते समय पत्नी को मार डाला
jaunpur news
जाल में फंसाकर दुल्हन कर देती कंगाल, जौनपुर में फर्जी शादी कराने वाले गैंग का खुलासा
Amethi news
सोने-चांदी की कीमतों में लगी आग, सराफा बाजार में सन्नाटा, अमेठी में 80 फीसदी तक गिरा
ghazipur news
सपा सांसद का काफिला रोके जाने पर बवाल! अफजाल अंसारी ने लगाए गंभीर आरोप
Barabanki News
बाराबंकी के मेयो मेडिकल कॉलेज में बवाल,छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा
Chitrakoot Encounter
चित्रकूट में बदमाश एनकाउंटर में ढेर,13 साल के बच्चे को किडनैप कर उतारा था मौत के घाट