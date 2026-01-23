MBBS में प्रवेश की जुनून बना खौफनाक खेल! युवक ने दिव्यांग कोटे के लिए खुद ही काट लिया अपना पैर, पुलिस ने खोली साजिश

जौनपुर/अजीत सिंह: मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट पाने की जुनून ने जौनपुर के एक युवक को ऐसी खतरनाक हद तक धकेल दिया, जिसकी कल्पना भी किसी को सिहरन में डाल सकती है. दिव्यांग कोटे का लाभ उठाने के लिए युवक ने खुद ही अपना पैर काटकर खुद को दिव्यांग दिखाने की साजिश रची. मामला सामने आते ही पुलिस से लेकर पूरा जिला दंग रह गया.

जानिए क्या है पूरा मामला?

घटना लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव की है. स्थानीय युवक सूरज भास्कर ने पुलिस को सूचना दी थी कि देर रात कुछ अज्ञात हमलावर उसके निर्माणाधीन मकान में घुसे, उसे बेरहमी से पीटा, बेहोश किया और उसका पैर का पंजा काटकर ले गए. सनसनीखेज दावे ने पुलिस महकमे को तुरंत हरकत में ला दिया और मामला गंभीरता से जांच में लिया गया.

पुलिस को हुआ शक

जांच की जिम्मेदारी सीओ नगर गोल्डी गुप्ता को मिली. उन्होंने घटनास्थल, मोबाइल डेटा, बयान और अन्य साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल की. इसी दौरान पुलिस को सूरज की कहानी में कई विरोधाभास मिले. मोबाइल में एक युवती से हुई बातचीत और उसके बयान ने पुलिस का शक और मजबूत किया. इसी बीच सूरज की लिखी एक डायरी मिली, जिसमें दर्ज था “2026 में मैं MBBS बनकर रहूंगा.”

सीट पाने के लिए लिया दिव्यांग कोटे का सहारा

जांच आगे बढ़ने पर सच्चाई सामने आई सूरज पहले मेडिकल की पढ़ाई कर चुका था, लेकिन MBBS में दो बार असफल होने के बाद वह मानसिक दबाव में था. सीट पाने के लिए उसने दिव्यांग कोटे का सहारा लेने का फैसला किया और इसी के तहत अपने ही पैर का पंजा काटकर पूरी घटना को हमला दिखाने की कोशिश की.

पुलिस का क्या कहना?

पुलिस के अनुसार, सूरज ने जांच को भटकाने के लिए पूरी कहानी गढ़ी, लेकिन जुटाए गए साक्ष्यों, तकनीकी पहलुओं और पूछताछ में उसके झूठ का परत-दर-परत खुलासा हो गया. पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. यह घटना न सिर्फ चौंकाती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि प्रतियोगी शिक्षा के दबाव और डिग्री की दौड़ इंसान को किस सीमा तक खुद के खिलाफ खड़ा कर सकती है.

