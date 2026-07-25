जौनपुर में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, पत्नी और रिश्तेदार हिरासत में; चौंका देगा मामला

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जौनपुर /अजीत सिंह: जौनपुर जिले के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के भलुआही गांव में शनिवार सुबह एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर बने मड़हे में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 30 वर्षीय चंद्रदीप गौतम के रूप में हुई है. सुबह परिजनों की नजर मड़हे में पड़े शव पर पड़ी तो घर में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई.
परिजनों ने लगाए हत्या के गंभीर आरोप
घटना के बाद मृतक के पिता और अन्य परिजनों ने चंद्रदीप की पत्नी तथा उसके चचेरे मामा पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि दोनों ने मिलकर रात के समय गला दबाकर चंद्रदीप की जान ली. परिजनों के आरोपों के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है.
पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ
मामले की गंभीरता को देखते हुए बदलापुर कोतवाली पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके चचेरे मामा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, दोनों के बयानों और आसपास के लोगों से मिली जानकारी का मिलान कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना से पहले घर में क्या परिस्थितियां थीं और किसी तरह का विवाद तो नहीं हुआ था.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. यदि गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होती है तो उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है.
जांच पूरी होने तक आरोप केवल दावे
प्रभारी निरीक्षक फूलचंद्र पांडेय ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध जरूर है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. पुलिस हर पहलू की वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से जांच कर रही है. फिलहाल परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोप जांच के दायरे में हैं. अंतिम स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी.
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