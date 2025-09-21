जौनपुर में बड़ी कार्रवाई: खेतासराय पुलिस ने पकड़े वन्यजीव तस्कर, 162 जीवित कछुए और खाल बरामद

जौनपुर/अजीत सिंह: जौनपुर के खेतासराय थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से 162 जीवित कछुए (लगभग 440 किलो वजन) और 13 बोरे में भरे कछुओं की खाल बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब छह लाख रुपये बताई जा रही है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई.

चार पिट्ठू बैग में 60 जीवित कछुए

अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी शाहगंज के नेतृत्व में खेतासराय पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के पास दबिश देकर दो आरोपितों, मोतीलाल और उसकी पत्नी ममता, निवासी अमेठी को गिरफ्तार किया है. इनके पास से चार पिट्ठू बैग में रखे 60 जीवित कछुए मिले हैं. पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे यह कछुए कासिमपुर (खेतासराय) स्थित मुस्ताक नामक व्यक्ति के घर से लाए थे. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मुस्ताक के घर छापा मारा तो वहां अंडरग्राउंड पानी टैंक में 102 जीवित कछुए छिपे मिले. इसके साथ ही 13 बोरों में भरी हुई कछुओं की खाल भी बरामद की गई. हालांकि, मुख्य आरोपी मुस्ताक मौके से फरार हो गया.

अमेठी और फैजाबाद में भी वन्यजीव तस्करी के कई मामले दर्ज

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोतीलाल के खिलाफ अमेठी और फैजाबाद में भी वन्यजीव तस्करी के कई मामले दर्ज हैं. ममता पर भी इसी साल खेतासराय में केस दर्ज हुआ था. बरामद कछुओं और खाल को वन विभाग की टीम को सुपुर्द किया गया है. घटना की जानकारी देते हुये सीओ शाहगंज अजीत सिंह चौहान ने बताया कि थानाध्यक्ष रामाश्रय राय समेत उपनिरीक्षक और कई सिपाही शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश में दबिश जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

