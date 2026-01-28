Mahatma Gandhi Death Anniversary: जब गांधी जी ने किसानों की जमीन के जला दिये थे कागज; पढ़ें यूपी से जुड़े रोचक किस्से

Jaunpur: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उत्तर प्रदेश से काफी गहरा नाता रहा है. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने कई मौकों पर उत्तर प्रदेश की भूमि से ही बिगुल फूंका. गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यूपी का दौरा कर कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया था. उनकी पुण्यतिथि के मौके पर आइये आपको सुनाते हैं यूपी के जौनपुर से जुड़े उनके 2 प्रमुख किस्से, जो इतिहास की मशहूर किताबों में भले ही दर्ज न हों लेकिन उस दौर के लोग और स्वतंत्रता सेनानियों की जुबां पर आज भी ताजा हैं.

पहला किस्सा: जमींदार के पास जमा किसानों की जमीन के कागज जला दिये

बात 1929 की है जब महात्मा गांधी दूसरी बार जौनपुर आए थे. 1920 के नागपुर अधिवेशन में जौनपुर के मशहूर जमींदार और स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने गांधी जी को अपने घर आने का न्योता दिया था. नौ साल बाद गांधी जी को रामेश्वर प्रसाद सिंह के घर आने का मौका मिला. इलाके के बड़े जमींदार रामेश्वर प्रसाद सिंह ने परिवार सहित गांधी का रेलवे स्टेशन पर ही स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ उन्हें घर लेकर आए.

इसी दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन भी था. रामेश्वर प्रसाद सिंह ने गांधी जी को जन्मदिन की बधाई दी तो गांधी जी ने कहा आप मुझे बधाई तो दे रहे लेकिन जन्मदिन का तोहफा क्या दोगे. रामेश्वर प्रसाद सिंह गांधी जी के मुख से ये शब्द सुनकर हैरान हुए लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, आप आदेश करें.

गांधी जी जानते थे कि रामेश्वर प्रसाद सिंह बड़े जमींदार हैं. गांधी जी ने कहा कि आपके पास किसानों की गिरवी रखी जमीन के कागज होंगे उन्हें ले आइये. देशप्रेमी रामेश्वर प्रसाद सिंह तुरंत अपने संदूक से किसानों की जमीन के कागज लाए और उन्हें गांधी जी के हाथों में थमा दिया. इसके बाद महात्मा गांधी ने वहीं रखे दीये से जमीन के कागजों पर मिट्टी का तेल डाला और उन्हें आग लगा दी.

दरअसल महात्मा गांधी ब्रिटिश हुकूमत ही नहीं बल्कि जमींदारी प्रथा के भी खिलाफ थे. इसलिए उन्होंने किसानों की जमीन मुक्त कराने के लिए अपने जन्मदिन के अवसर जमींदार रामेश्वर प्रसाद सिंह से जमीन के कागज मांगे थे.

दूसरा किस्सा: तन ढकने के लिए महिलाओं को दी अपनी चादर

दूसरा किस्सा भी जौनपुर से ही है. जमींदार रामेश्वर प्रसाद सिंह से मुलाकात के दौरान ही महात्मा गांधी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं पहुंची. गांधी जी महिलाओं को चरखा चलाने के लिए प्रेरित कर रहे थे तो दो महिलाएं उनके काफी पास आकर खड़ी हो गईं. गांधी जी ने देखा कि दोनों महिलाओं ने जो साड़ी पहनी है वो उनके शरीर को ढकने के लिए नाकाफी है. अगले ही पल गांधी जी खड़े हुए और उन्होंने अपनी चादर, जिसे वो शॉल की तरह ओढ़े थे, चीरकर कर उसके दो टुकड़े कर दिये. गांधी जी ने दोनों महिलाओं को तन ठीक से ढकने के लिए चादर का एक-एक टुकड़ा दे दिया. बताया जाता है कि यह चादर जौनपुर के लोगों ने ही गांधी जी को सम्मान के तौर पर भेंट की थी.

