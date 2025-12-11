Advertisement
मांझा बना मौत! बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद जिंदा घर नहीं लौटा टीचर, सुबह-सुबह मोहल्ले में मचा कोहराम

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से जान जाने का ताजा मामला सामना आया है. जौनपुर एक प्राइवेट स्कूल टीचर बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद घर लौटत वक्त चाइनज मांझे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 11, 2025, 05:16 PM IST
Ajeet Singh/Jaunpur: उत्तर प्रदेश में प्रशासन के तमाम नियम-कानून और प्रतिबंधों के बावजूद चाइनीज मांझे से मौत की घटनाएं थम नहीं रही हैं. ताजा मामला जौनपुर से है. 

जौनपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज (नए पुल) पर गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. यहां प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझे की वजह से 40 वर्षीय प्राइवेट शिक्षक संदीप तिवारी की मौत हो गई.  सुबह करीब 8 बजे यह घटना उस समय हुई जब वह अपनी बेटी को सेंट पैट्रिक स्कूल छोड़कर बाइक से घर वापस लौट रहे थे. 
 
उमरपुर हरिबंधनपुर निवासी संदीप तिवारी पुत्र विष्णु दत्त तिवारी रोज की तरह अपनी दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी मन्नत को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे. शास्त्री ब्रिज पर पहुंचते ही सड़क के ऊपर लटका चाइनीज़ मांझा उनकी गर्दन में तेज़ी से उलझ गया. तेज धार वाले मांझे ने उनकी गर्दन पर गहरा घाव कर दिया, जिससे वह मौके पर ही बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े.
अंबेडकर नगर निवासी विष्णु दत्त तिवारी उप निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उमरपुर में आवास बनाकर रहते हैं.  विष्णु दत्त तिवारी के बेटे संदीप त्रिपाठी (40) फतेहगंज स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाते थे. संदीप बृहस्पतिवार की सुबह अपनी 5 साल की बेटी मन्नत को स्कूटी से स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकले थे. मगर वापस लौटते वक्त शास्त्री ब्रिज के ऊपर सड़क पर लटक रहा चाइनीज मांझा उनकी मौत बन गया. मांझा तेजी से उनकी गर्दन पर कस गया और इससे पहले वो कुछ समझ पाते बुरी तरह से घायल हो गए और वहीं गिर पड़े. 
 
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि चाइनीज मांझा ने उनका गला रेत दिया. आसपास के लोग उन्हें एंबुलेंस में अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब उनकी जान जा चुकी थी, डॉक्टरों ने संदीप तिवारी को मृत घोषित कर दिया. 
 
घटना की जानकारी मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और घर में कोहराम मच गया. 
 
घटना को लेकर लोगों में आक्रोश
प्रतिबंधित होने के बावजूद शहर में खुलेआम बिक रहे चाइनीज़ मांझे पर लोग नाराजगी जता रहे हैं. आए दिन होने वाली घटनाओं के बावजूद इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने से नागरिकों में गहरा आक्रोश है. 
 
चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग
सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अभियान चलाकर शहर में चाइनीज़ मांझे की बिक्री पूरी तरह से बंद कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

