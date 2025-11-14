Advertisement
Zee UP-UttarakhandJaunpur

Jaunpur News: बिहार में एनडीए की हो रही प्रचंड वापसी! जौनपुर में मंत्री गिरीश चंद्र यादव का बड़ा दावा, कहा-विकास की बड़ी योजनाएं खोलेगी जीत का रास्ता

 Jaunpur News:  जौनपुर में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए की बहुमत सरकार बनेगी.  किसान सम्मान निधि बढ़कर 9,000 होगी, बिहार में ODOP से उद्योग बढ़ेंगे, आवास–आयुष्मान योजनाओं से जनता को लाभ मिलेगा और मतदाता सूची सुधार जारी है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 14, 2025, 03:54 PM IST
जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का रुख स्पष्ट है और बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो विकास कार्य हुए हैं, वे आगे भी तेजी से जारी रहेंगे. यादव ने कहा कि महागठबंधन के पास न तो विजन है और न ही नेतृत्व, जबकि एनडीए ने बिहार को विकास की नई दिशा दी है. उन्होंने कहा कि जनता का मन पहले से ही एनडीए के पक्ष में था और यह चुनाव परिणाम इसका प्रमाण है.

किसान सम्मान निधि की तैयारी
कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी विस्तार से बात की. उन्होंने बताया कि किसानों के हित में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक 6,000 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की तैयारी है.उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि कार्यों को बल देने में महत्वपूर्ण साबित होगा.

 शुरू होगा ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’
यादव ने बताया कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) योजना के तहत बिहार में भी उद्योग और उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जाएगी. इससे प्रत्येक जिले की पहचान को बढ़ावा मिलेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनेंगे और स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम मिलेगा.

आवास और स्वास्थ्य योजनाओं से बढ़ेगी गरीबों की राहत
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र सभी लोगों को 100 प्रतिशत मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी.

एसआईआर प्रक्रिया पर दी जानकारी
मतदाता सूची संशोधन अभियान पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले नाम हटाए जा रहे हैं. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि सही मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है.

