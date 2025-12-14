Advertisement
साधुओं पर टूटा भीड़ का कहर, बेल्ट और लात-घूंसों से पीटकर किया लहूलुहान, वीडियो वायरल होते ही एक्शन में पुलिस

Jaunpur News: जौनपुर में बच्चा चोरी के आरोप में दो साधुओं के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए चार के खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है. 

अजीत सिंह /जौनपुर: नगर कोतवाली क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक में दो साधुओं की बर्बरता से पिटाई का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

जानकारी के मुताबिक जौनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के फैजबाग इलाके में दो साधु घूम रहे थे. तभी एक युवक साथ में एक लड़की का हाथ पकड़े साधु के पास आया और उससे कहने लगा कि उसने लड़की को अगवा करने की कोशिश की है. साधु ने इस बात से इनकार किया. इसी बात पर युवक साधु से उलझ गया. बहस होने लगी. युवक ने जोर-जोर से चिल्लाकर साधु पर बच्चा चोरी का आरोप लगाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गये. युवक ने साधु पर हमला कर दिया. साथ में कुछ और लोग भी साधु पर टूट पड़े. कोई बेल्ट से मार रहा था तो कोई लात-घूंसों से...मारपीट के दौरान एक साधु खुद को बचाने के चक्कर में नाले में गिर गया. साधु रोते-चिल्लाते खुद को छोड़ देने की गुहार लगाने लगा. 

साधुओं से मारपीट की इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे माथे- और गालों पर भस्म लगाए गेरुआ रंग का चोला पहने साधुओं की भीड़ पिटाई कर रही है. 

वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान 
साधु की लाठी-डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. और चार युवकों को  हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

यह घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र के मछलीशहर पड़वा स्थित हैवल्स शोरूम के सामने की बताई जा रही है, जहां कुछ लोगों ने साधु को घेरकर बेरहमी से पीटा. वीडियो में साफ तौर पर साधु के साथ मारपीट होते हुए देखा जा सकता है, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया. 

घटना पर पुलिस का बयान 
एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया है, और स्थानीय पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर 4 को हिरासत में लिया गया हैं. पूछताछ की जा रही है.  प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार साधु द्वारा एक युवती पर कथित तौर पर छींटाकशी किए जाने के बाद विवाद बढ़ा, जिसके चलते यह घटना हुई. 

संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: रजनीकांत को दे तमाचे, दे तमाचे... सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की तहसील में पिटाई का वीडियो वायरल

