Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2938653
Zee UP-UttarakhandJaunpur

Up Drone News: यूपी में फिर डराने लगा ड्रोन, गांव से शहर तक अफवाह से मचा हड़कंप, लोगों की उड़ी नींद

Up Drone News: कुशीनगर और जौनपुर में रहस्यमयी ड्रोन उड़ने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. पुलिस ने एक ड्रोन बरामद कर जांच शुरू की,अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

Kushinagar/Jaunpur News/ Ajeet Singh: कुशीनगर जिले के कई गांवों में देर रात आसमान में रहस्यमयी ड्रोन उड़ते देखे जाने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया, पकडीहवा, मंशा छपरा, परसौनी, बरगहा और लक्ष्मीपुर गांव के ऊपर अचानक उड़ते ड्रोन दिखाई दिए. वहीं अहिरौली थाना क्षेत्र के बरडीहा और महुवाखुर्द से भी ऐसी ही सूचनाएं आईं. ग्रामीणों का कहना है कि देर रात आसमान में मंडराते इन ड्रोन की वजह से लोग दहशत में रातभर जागते रहे.

खड्डा थाना क्षेत्र के सोहरौना गांव में तो ग्रामीणों को एक ड्रोन नीचे गिरा हुआ भी मिला. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये ड्रोन आखिर कौन उड़ा रहा था और इसके पीछे उद्देश्य क्या था.

जौनपुर में भी दिखे ड्रोन कैमरे
इसी तरह जौनपुर जिले के बक्शा और सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गौर गांव समेत कई ग्रामीण इलाकों में भी बीते दिनों ड्रोन कैमरे उड़ने की घटनाएं सामने आई.  इन घटनाओं ने लोगों के बीच चर्चा और दहशत का माहौल पैदा कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने व्यापक जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया.  उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर ड्रोन की अफवाहों और वास्तविक घटनाओं की पुष्टि के लिए पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में छानबीन की है.

पुलिस की जांच में सामने आई तीन स्थितियां
पुलिस की जांच में तीन अलग-अलग स्थितियां सामने आईं. पहली, कई जगहों पर बच्चों द्वारा खिलौना ड्रोन उड़ाए जाने की पुष्टि हुई.  इन मामलों में खिलौना ड्रोन जब्त कर संबंधित लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया.दूसरी, सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई. तीसरी और अहम बात यह रही कि कुछ स्थानों पर वास्तव में ड्रोन कैमरा उड़ते पाए गए, जिनकी जांच अभी जारी है.

सख्त निगरानी और आमजन से अपील
संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए रात एक बजे से सुबह चार बजे तक डायल 112 की गाड़ियों को गश्त पर तैनात कर दिया गया है. वहीं सभी ड्रोन संचालकों की बैठक कर उनका सत्यापन किया गया और उनसे शपथ पत्र भी लिया गया. जिनके पास वैध कागजात नहीं पाए गए, उनके ड्रोन सील कर दिए गए हैं.

एसपी डॉ. कौस्तुभ ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने  अपील की है कि यदि कहीं संदिग्ध ड्रोन गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.

यह भीं पढ़ें :Kanpur News: अब रविवार को खुलेंगे रजिस्ट्री ऑफिस, दुकान-मकान-फ्लैट और जमीन के होंगे बैनामे, जानें क्यों हुआ ये फैसला?
 

TAGS

Up Drone News

Trending news

Up Drone News
यूपी में फिर डराने लगा ड्रोन, गांव से शहर तक अफवाह से मचा हड़कंप, लोगों की उड़ी नींद
maa pateshwari devipatan mandir
युगों से जल रहा ये अखंड धूना, भस्म लगाने से दूर होते हैं कष्ट,पढ़ें क्या है मान्यता?
balrampur news
नवरात्रि पर बिजली संकट से गुस्साए ग्रामीणों ने लाइनमैन को पेड़ से बांधा
Gurugram accident
रायबरेली के जज की बेटी समेत 5 मौत, गुरुग्राम में हाई स्पीड THAR डिवाइडर से टकराई
Kanpur property registration
अब रविवार को खुलेंगे रजिस्ट्री ऑफिस, दुकान-मकान-फ्लैट और जमीन के होंगे बैनामे
UP Encounter:
गोरखपुर छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी जुबैर उर्फ कालिया ढेर
Lucknow news
लखनऊ में किसने लगाए I Love Yogi Adityanath के पोस्टर,SP ने होर्डिंग को लेकर क्या कहा
Eunuchs of Fatehgarh ruckus
नेग वसूली पर 'महाभारत', किन्नरों के बीच चले लाठी डंडे, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा
UP News
'हिंसा और विरोध गलत...',पढ़िए 'I Love Mohammed' पर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन
Mewat gang fraud
मेवात गैंग का भंडाफोड़, पुलिस के शिकंजे में गिरोह के 6 सदस्य, करोड़ों की लगाई चपत
;