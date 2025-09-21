जौनपुर में नगर पालिका की बैठक में बवाल, अध्यक्ष पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2931169
Zee UP-UttarakhandJaunpur

जौनपुर में नगर पालिका की बैठक में बवाल, अध्यक्ष पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप सभसदों ने लगाए हैं. इसको लेकर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ. माहौल इतना गरमाया कि कई बार कार्यवाही रोकनी पड़ी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur News
Jaunpur News

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में  नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ. बैठक के दौरान कई सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर मनमाने ढंग से काम कराने, बिना टेंडर के करोड़ों रुपये के भुगतान और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए.

सभासदों का क्या कहना?
सभासदों का कहना है कि पालिका ने पिछले छह महीने में करीब तीन करोड़ रुपये डीजल पर खर्च दिखा दिए, जबकि सफाई के लिए जेसीबी और कूड़ा गाड़ी तक के लिए फंड की कमी बताई जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े-बड़े टेंडर गुपचुप तरीके से घर पर बॉक्स रखवाकर कराए जाते हैं, जबकि छोटे कार्यों के लिए बजट तक नहीं होता.

बिना काम कराए एक करोड़ के भुगतान का आरोप
सभासद गप्पू मौर्य ने खुलासा किया कि शेखपुर मोहल्ले में इंटरलॉकिंग और पाइपलाइन का काम कागजों में दिखाकर लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ. इसी तरह कई टेंडर ऐसे अखबारों में प्रकाशित कराए गए जिन्हें कोई पढ़ता तक नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

अध्यक्ष पर लगाए आरोप
रेनू पाठक, दीपक जायसवाल, जगदीश मौर्या और मुकेश सिंह ने भी मिलकर आरोप लगाया कि अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर करोड़ों के काम करवा रही हैं और बोर्ड की स्वीकृति तक नहीं लेतीं.

कई बार रोकनी पड़ी कार्यवाही
इसके अलावा मछलीशहर पड़ाव हादसे, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी, को भी सभासदों ने पालिका की लापरवाही का नतीजा बताया. आरोप है कि घटना के एक सप्ताह बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष पीड़ित परिवारों से मिलने तक नहीं गईं. बैठक में हुई नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन से माहौल इतना गरमाया कि कई बार कार्यवाही रोकनी पड़ी.

TAGS

jaunpur news

Trending news

jaunpur news
जौनपुर में नगर पालिका की बैठक में बवाल,अध्यक्ष पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
Kanpur Dehat News
कानपुर: गर्लफ्रेंड की हत्या कर ली सेल्फी, शव को सूटकेस में भरकर यमुना में फेंका
Shahjahanpur News
शराब पीने से रोकने के बदले मिली मौत, 65 साल की बुजुर्ग डंडे से गला दबाकर कर हत्या
dehradun news
CM धामी ने चमोली में राहत-बचाव कार्यों का लिया जायजा,आपदा प्रभावितों को मदद का भरोसा
Banda News
गरम सब्जी के गंजे में गिरी मासूम ,बांदा में पितृमिलन महोत्सव के दौरान दर्दनाक हादसा
gonda news
आज फिर आमने-सामने होंगी भारत-पाकिस्तान, टीम इंडिया की जीत के लिए गोंडा में हवन पूजन
Amethi news
घर के अंदर फंदे से लटकी मिली नवविवाहिता, चार महीने पहले हुई थी शादी
Neha Singh Rathore
नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका
up police encounter news
यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन,अमरोहा से गोरखपुर तक ठॉय-ठॉय,कई बदमाश हुए लंगड़े
Checkered keelback snake
दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा ऐसा सांप, खतरा हुआ तो पूंछ से चलता है अपनी 'चाल'
;