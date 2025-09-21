जौनपुर में नगर पालिका की बैठक में बवाल, अध्यक्ष पर मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

Jaunpur News: यूपी के जौनपुर जिले में नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप सभसदों ने लगाए हैं. इसको लेकर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ. माहौल इतना गरमाया कि कई बार कार्यवाही रोकनी पड़ी.
Trending Photos
जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ. बैठक के दौरान कई सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर मनमाने ढंग से काम कराने, बिना टेंडर के करोड़ों रुपये के भुगतान और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए.
सभासदों का क्या कहना?
सभासदों का कहना है कि पालिका ने पिछले छह महीने में करीब तीन करोड़ रुपये डीजल पर खर्च दिखा दिए, जबकि सफाई के लिए जेसीबी और कूड़ा गाड़ी तक के लिए फंड की कमी बताई जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े-बड़े टेंडर गुपचुप तरीके से घर पर बॉक्स रखवाकर कराए जाते हैं, जबकि छोटे कार्यों के लिए बजट तक नहीं होता.
बिना काम कराए एक करोड़ के भुगतान का आरोप
सभासद गप्पू मौर्य ने खुलासा किया कि शेखपुर मोहल्ले में इंटरलॉकिंग और पाइपलाइन का काम कागजों में दिखाकर लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ. इसी तरह कई टेंडर ऐसे अखबारों में प्रकाशित कराए गए जिन्हें कोई पढ़ता तक नहीं.
अध्यक्ष पर लगाए आरोप
रेनू पाठक, दीपक जायसवाल, जगदीश मौर्या और मुकेश सिंह ने भी मिलकर आरोप लगाया कि अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर करोड़ों के काम करवा रही हैं और बोर्ड की स्वीकृति तक नहीं लेतीं.
कई बार रोकनी पड़ी कार्यवाही
इसके अलावा मछलीशहर पड़ाव हादसे, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी, को भी सभासदों ने पालिका की लापरवाही का नतीजा बताया. आरोप है कि घटना के एक सप्ताह बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष पीड़ित परिवारों से मिलने तक नहीं गईं. बैठक में हुई नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन से माहौल इतना गरमाया कि कई बार कार्यवाही रोकनी पड़ी.