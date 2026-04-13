जौनपुर में नारी शक्ति वंदन अभियान तेज; 2029 तक महिलाओं को मिलेगा बड़ा राजनीतिक अधिकार और सशक्तिकरण

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर जिलेभर में व्यापक जन-जागरूकता अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है.

जानिए क्या है मामला ?

इसी क्रम में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने बताया कि आगामी 16 से 18 अप्रैल तक संसद के विशेष सत्र में इस अधिनियम से जुड़ी तकनीकी अड़चनों को दूर करने पर चर्चा की जाएगी.

सीमा द्विवेदी ने जानकारी दी कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार 2027 की जनगणना का इंतजार किए बिना, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि 2029 के आम चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश अब ‘महिला विकास’ के चरण से आगे बढ़कर ‘महिला नेतृत्व आधारित विकास’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह बदलाव न केवल महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि देश के समग्र विकास को भी नई गति देगा.

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BJP द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत 14 अप्रैल को बूथ स्तर पर महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद 15 से 16 अप्रैल तक ‘शक्ति वंदन पदयात्रा’ निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और आम नागरिक भाग लेंगे. वहीं, 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र के अवसर पर ‘विजय उत्सव’ मनाने की भी योजना है. पार्टी नेताओं का मानना है कि इस अभियान से जिले में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी.

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