अगले जन्म में सरकार बनाने का सपना देखें अखिलेश... जौनपुर में गरजे ओम प्रकाश राजभर

सपा पर चुनाव में बाधा डालने का आरोप

पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार समय पर चुनाव कराने की तैयारी में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी लीगल टीम के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की. उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में खुद सपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अब चुनाव नहीं होंगे. वहीं, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री "बुलडोजर बाबा" के नाम से जाने जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है.