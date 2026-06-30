Add Zee Business As A Preferred Source
App

अगले जन्म में सरकार बनाने का सपना देखें अखिलेश... जौनपुर में गरजे ओम प्रकाश राजभर

OM Prakash Rajbhar: सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जौनपुर पहुंचे. इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 30, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:01 PM IST
अगले जन्म में सरकार बनाने का सपना देखें अखिलेश... जौनपुर में गरजे ओम प्रकाश राजभर
Image Credit: OM Prakash Rajbhar Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भाजपा नेता से धक्का-मुक्की SDM रिंकू सिंह राही को पड़ी भारी, जालौन से हुआ तबादला
SDM Rinku Singh Rahi45 min ago
2
Chandauli News1 hr ago
3
Bijnor latest news1 hr ago
4
noida Latest News2 hrs ago
5
noida Latest News2 hrs ago