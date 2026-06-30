अगले जन्म में सरकार बनाने का सपना देखें अखिलेश... जौनपुर में गरजे ओम प्रकाश राजभर

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अजीत सिंह/जौनपुर: उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री व सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, यूपी में कानून-व्यवस्था, राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला.
ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर बोला हमला
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगले जन्म में सरकार बनाने का सपना देखे, क्योंकि जनता का विश्वास एनडीए के साथ है.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ा ऐलान
वहीं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि दो वर्षों तक उन्हें लगातार अपशब्द कहे गए, इसलिए वह भी रोजाना ऐसा बयान देते हैं जिससे सपा के नेता पूरे दिन परेशान रहते हैं.
सपा पर चुनाव में बाधा डालने का आरोप
पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार समय पर चुनाव कराने की तैयारी में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी लीगल टीम के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की. उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में खुद सपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अब चुनाव नहीं होंगे. वहीं, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री "बुलडोजर बाबा" के नाम से जाने जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है.
आजाद बिंद हत्याकांड पर क्या कहा?
हाल ही में चार वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या के मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने महज आठ घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देती और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है. आजाद बिंद हत्याकांड से जुड़े सवाल पर मंत्री राजभर ने कहा कि इस मामले में उनका नाम जोड़ना पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि उनका मोबाइल फोन जांच लिया जाए, उन्होंने इस संबंध में किसी से कोई बातचीत नहीं की है और उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं.
'प्रदेश में शांति का माहौल'
उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान प्रदेश में बड़ी संख्या में दंगे हुए थे, जबकि भाजपा सरकार के नौ वर्षों में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और प्रदेश में शांति का माहौल बना है. कौशांबी की घटना का जिक्र करते हुए भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है.