सपा में दगे कारतूस रह गए... जौनपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला

अजीत सिंह/जौनपुर: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है. ओम प्रकाश राजभर ने कानून व्यवस्था और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी तीखे बयान दिए.

ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर साधा निशाना

दरअसल, ओम प्रकाश राजभर जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे. कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और यही कारण है कि प्रदेश में लगातार भाजपा गठबंधन को समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि बंगाल और बिहार के चुनाव परिणामों ने भी यह साफ कर दिया है कि जनता किस दिशा में राजनीति चाहती है.

9 वर्षों में कानून व्यवस्था और मजबूत हुई

विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब प्रदेश में विपक्ष की सरकारें थीं तब दंगे और कर्फ्यू आम बात थी, जबकि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है. उनके अनुसार, सरकार अपराध और दंगों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है तथा किसी भी बड़ी घटना के आरोपी को 48 घंटे के भीतर जेल भेजने का प्रयास किया जाता है.

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आजाद बिंद हत्याकांड पर दी प्रतिक्रिया

जौनपुर में चर्चित आजाद बिंद हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और मुख्य आरोपी रवि यादव को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. राजभर ने उन नेताओं पर भी तंज कसा जो उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता ऐसे नेताओं को जवाब देगी.

'सपा डूबती नाव'

सपा से भविष्य में गठबंधन की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि “डूबती नाव पर कोई सवार नहीं होना चाहता.” उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में अब ऐसे नेता बचे हैं, जिनकी अपने क्षेत्र में भी प्रभावी पकड़ नहीं है. बसपा से सपा में आए नेताओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि “सपा में अब रिजेक्टेड और दगे हुए कारतूसों की भरमार है. इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम लेते हुए भी कटाक्ष किया.

'सरकार बनाने नहीं, बनवाने का काम करते हैं'

उन्होंने भाजपा के साथ अपने राजनीतिक समीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी पार्टी भाजपा के साथ थी, तब गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी और आगे भी एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा. सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने हल्के अंदाज में कहा कि “हम सरकार बनाने नहीं, सरकार बनवाने का काम करते हैं.” वहीं, सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या कम किए जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और ईंधन की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने सादगी अपनाने की अपील की है. उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी सामान्य तौर पर एक ही वाहन से चलते हैं.