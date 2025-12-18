यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से कांपे अपराधी! जौनपुर से बुलंदशहर तक कई जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है. जौनपुर से लेकर बुलंदशहर तक पुलिस ने मुठभेड़ में कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं. जौनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुठभेड़ में शातिर गो-तस्कर घायल हुआ जबकि दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिनके पास से तमंचा, कारतूस व कार बरामद हुई.

जौनपुर में शातिर गो-तस्कर गिरफ्तार

जौनपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर गो-तस्कर को घायल कर गिरफ्तार किया है, जबकि उसके एक साथी को घेराबंदी कर दबोच लिया गया. मौके से बिना नंबर प्लेट की स्वीफ्ट कार, एक देशी तमंचा, दो खोखा कारतूस और नगदी बरामद की गई है. अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी शाहगंज व थानाध्यक्ष खुटहन पुलिस व क्राइम टीम के साथ मरहट पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे.

इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बिना नंबर की एक संदिग्ध कार गभिरन की ओर से आ रही है। पुलिस द्वारा वाहन रोकने का प्रयास करने पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश रोहित यादव निवासी ग्राम घुघुरी सुल्तानपुर, थाना सरपतहाँ, जनपद जौनपुर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस ने घेराबंदी कर फरार अभियुक्त साजिद, निवासी पटैला, थाना खुटहन, जौनपुर को गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

घायल बदमाश को उपचार के लिए सीएचसी खुटहन ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. इस संबंध में थाना खुटहन पर मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. रोहित यादव शातिर गो-तस्कर है, जिस पर विभिन्न जनपदों में गौ-हत्या, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट समेत कुल 16 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, आगे भी अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बलिया में गोवध के आरोपी का हाफ़ एनकाउंटर

बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा बदस्तूर जारी है. गोवध के आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. दरसअल बैरिया पुलिस गोवध के आरोपी अमित यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी. तभी आरोपी अमित यादव ने पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमित के पैर में गोली लग गई. गिरफ्तार अमित यादव पर आरोप है कि 17 दिसंबर को ट्रक में क्रूरता पूर्वक 23 गोवंश लादकर वध करने और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बिहार ले जा रहा था. उसी दौरान ठेकहा ढाला के पास ट्रक खड़ा करके भाग गया था. पुलिस ने गोवध के आरोपी अमित यादव के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है.

सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक हिस्ट्रीशीटर घायल

सहारनपुर में पुलिस ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर वाहन को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वाहन सवार संदिग्ध चिम्माबास की ओर कच्चे रास्ते से भागने लगे. पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर कुछ दूरी पर बदमाश वाहन छोड़कर खेतों की ओर फरार होने लगे. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. दो अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का लाभ उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

बदमाश की हुई पहचान

घायल बदमाश की पहचान सद्दाम पुत्र रिजवान निवासी मुजाहिद पुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के रूप में हुई है घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है पकड़ा गया बदमाश के ऊपर थाना बेहटा में पशु चोरी के मुकदमा दर्ज है इसके अलावा जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों में पशु चोरी गोकशी गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीत अपराधों में लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज है.

बुलन्दशहर में 10 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

बुलन्दशहर: जाली करेंसी छापने वाला 10 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है. थाना ककोड़ पुलिस ने कार्रवाई की है, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी. वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल होकर मौके पर दबोचा गया. गिरफ्तार बदमाश की पहचान सुनील कुमार उर्फ लेफ्टी के रूप में हुई. एसएसपी ने बदमाश पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. आरोपी लंबे समय से वांछित था. उस पर जाली नोट छापकर बाजार में चलाने के मामले में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं.