जौनपुर में बुजुर्गों को मृत दिखाकर रोक दी पेंशन, फरियाद पर डीएम ने ऑन द स्पॉट कर दिया फैसला

जौनपुर/अजीत सिंह: जिले में हुई जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा और संवेदनशील मामला सामने आया. सिकरारा क्षेत्र के निवासी कृपाशंकर त्रिपाठी, मंगरु और महंगू गले में "मैं ज़िंदा हूं" लिखी तख्ती लटकाए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. उन्होंने बताया कि सरकारी अभिलेखों में उन्हें गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है. इस वजह से उनकी वृद्धावस्था पेंशन कई महीनों से बंद पड़ी थी.

डीएम ने लिया संज्ञान

बुजुर्गों की यह फरियाद सुनकर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया और समाज कल्याण अधिकारी व संबंधित खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि मौके पर जाकर खुली पंचायत के माध्यम से सत्यापन किया जाए. जिलाधिकारी ने फरियादियों को सम्मानपूर्वक उनके घर तक पहुंचाने के लिए शासकीय वाहन भी उपलब्ध कराया.

पेंशन बहाली का दिया भरोसा

शाम को जिलाधिकारी ने स्वयं इस प्रकरण की समीक्षा की और मंगरु व महंगू को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सितंबर माह से इनकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी. साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस लापरवाही के लिए दोषी व्यक्तियों पर नोटिस जारी कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

अधिकारियों को मदद के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के अनुरूप वृद्धजन, महिला, बालिका तथा अन्य लाभार्थियों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता पर निस्तारित करें. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता बेहद आवश्यक है, ताकि जरूरतमंदों को समय से राहत मिल सके.

बुजुर्गों ने जताया आभार

इस मौके पर कृपाशंकर त्रिपाठी, मंगरु और महंगू ने शासन-प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें फिर से पेंशन मिलने लगेगी और जीवन-यापन में सहूलियत होगी.

