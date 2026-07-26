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जौनपुर के आशीष ने PM मोदी से किया संवाद, प्रधानमंत्री को सुनाई 15 हजार फीट ऊंचाई पर डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी

Jaunpur News: पीएम मोदी रविवार को जौनपुर के आशीष सोनी से वर्चुअल संवाद किया. इस दौरान आशीष सोनी ने मेरा युवा भारत (MY Bharat) द्वारा आयोजित विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जिक्र किया.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 26, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:32 PM IST
जौनपुर के आशीष ने PM मोदी से किया संवाद, प्रधानमंत्री को सुनाई 15 हजार फीट ऊंचाई पर डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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