/जौनपुर के आशीष ने PM मोदी से किया संवाद, प्रधानमंत्री को सुनाई 15 हजार फीट ऊंचाई पर डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी

आशीष सोनी ने प्रेरणादायक क्षण याद किए

प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे विकास और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार की सराहना की. संवाद के बाद आशीष सोनी ने इसे अपने जीवन का सबसे यादगार और प्रेरणादायक क्षण बताते हुए कहा कि यह अवसर उन्हें देश के विकास में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देगा. कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे. MY Bharat की यह पहल युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, वहां की चुनौतियों और आईटीबीपी जवानों के योगदान से परिचित कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है.