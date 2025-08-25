साहब मैं जिंदा हूं! जौनपुर में वृद्धों को प्रधान ने कागज़ों में दिखाया ‘मृत’, तख्ती लटकाकर पहुंचे डीएम दफ्तर

जौनपुर/अजीत सिंह: यूपी के जौनपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां गांव के प्रधान ने तीन वृद्धों को कागज़ों में मृत दिखाकर उनकी वृद्धा पेंशन बंद करवा दी. कई महीने से पेंशन न मिलने पर तीनों वृद्ध समाज कल्याण कार्यालय पहुंचे तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में मृत दर्शा दिया गया है.

तख्ती लटकाकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

इसके बाद तीनों वृद्ध कृपा शंकर तिवारी (70), मंगरु हरिजन (75) और महंगु निषाद (72) अपने गले में “मैं जिंदा हूं” लिखी तख्तियां लटकाकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय में गुहार लगाई. डीएम मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पीड़ितों ने उनके मातहत को ज्ञापन सौंपकर कहा “साहब, हम जिंदा हैं, हमें न्याय चाहिए.”

प्रधान से रंजिश का आरोप

लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचोखर गांव के निवासी कृपा शंकर तिवारी ने आरोप लगाया कि गांव के प्रधान विनोद यादव ने जानबूझकर उनका नाम पेंशन सूची से हटवा दिया. उनका कहना है कि उन्होंने ग्राम प्रधान के कार्यों की शिकायत अधिकारियों से की थी, इसी रंजिश में प्रधान ने उन्हें कागज़ों में मृतक दर्शा दिया.

पीड़ितों का क्या कहना?

पीड़ित वृद्धों ने कहा कि बुढ़ापे में पेंशन ही घर चलाने का सहारा था, लेकिन अब वह भी बंद हो गई है जिससे जीवन यापन मुश्किल हो गया है. उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए पेंशन बहाल करने और दोषी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

समाज कल्याण अधिकारी का बयान

मामले पर समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल ने बताया कि जांच में मंगरु हरिजन और महंगु निषाद का नाम सूची से कटकर मृत दर्शाया गया है, जबकि कृपा शंकर तिवारी का नाम सूची में ही नहीं है. सचिव स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है. उन्होंने कहा कि पूरी जांच कराई जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि तीनों वृद्धों का प्रस्ताव वीडियो के पास भेज दिया गया है और जांच पूरी होते ही उनकी पेंशन बहाल कर दी जाएगी.