दिल्ली धमाके के बाद रेलवे पुलिस सतर्क, जौनपुर स्टेशन पर GRP-RPF ने चलाया सघन चेकिंग अभियान

अजीत सिंह/जौनपुर: दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ श्री प्रकाश डी के आदेश और पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज प्रशांत वर्मा के निर्देशन में जौनपुर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस अभियान का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक रेलवे वाराणसी कुंवर प्रभात सिंह ने किया. उनके साथ थानाध्यक्ष जीआरपी जौनपुर , आरपीएफ प्रभारी जीआरपी चौकी प्रभारी, चौकी प्रभारी भण्डारी उपनिरीक्षक ने अपनी टीम के साथ मौजूद रहे.

यात्रियों, संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं तथा वाहनों की गहन जांच

टीम ने स्टेशन के प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग क्षेत्र में यात्रियों, संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं तथा वाहनों की गहन जांच की.इस दौरान प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों के सामान और बैग की बारीकी से तलाशी ली गई. सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए यात्रियों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

कानपुर में डॉक्टर आरिफ हिरासत में

कानपुर कार्डियोलॉजी से एटीएस ने डॉक्टर आरिफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. बताया जाता है डॉक्टर शाहीन के बेहद करीबी थे. कानपुर मेडिकल कॉलेज और हृदय रोग संस्थान एक ही कैंपस में मौजूद हैं और यूं कहें तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ एक ही कैंपस में रहते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

विहिप नेता को अरेस्ट कराने वाली ADM ऋतु पूनिया पर गिरी गाज, प्रसून द्विवेदी को सौंपी गई कमान

Agra News: अभिनेत्री और BJP सांसद कंगना रनौत पर आगरा मे राष्ट्रद्रोह का केस, जानें क्या है मामला?

