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जौनपुर की बेटी राजिता सिंह ने PCS 2024 में लहराया परचम, VDO बनकर बढ़ाया जिले का मान

Jaunpur News:  जौनपुर जिले की केराकत तहसील से एक गर्व भरी खबर सामने आई है, जहां एसडी पब्लिक स्कूल, हुरहुरी की संचालिका डॉ. रेखा सिंह की पुत्री राजिता सिंह ने PCS 2024 परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:54 PM IST
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जौनपुर की बेटी राजिता सिंह ने PCS 2024 में लहराया परचम, VDO बनकर बढ़ाया जिले का मान

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की केराकत तहसील से एक गर्व भरी खबर सामने आई है, जहां एसडी पब्लिक स्कूल, हुरहुरी की संचालिका डॉ. रेखा सिंह की पुत्री राजिता सिंह ने PCS 2024 परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ उनका चयन ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पद पर हुआ है, जिससे पूरे जिले में खुशी और उत्साह का माहौल है. 

राजिता के सफलता का राज ?
राजिता सिंह की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बन गई है. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से यह साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हों, तो सफलता निश्चित मिलती है. उनकी इस उपलब्धि से खासतौर पर छात्र-छात्राओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है.

जानें राजिता ने सफलता का श्रेय किसे दिया 
राजिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी को दिया है. उन्होंने बताया कि शिक्षक परिवार से होने के कारण उन्हें बचपन से ही पढ़ाई के प्रति समर्पण और अनुशासन की शिक्षा मिली. उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले उन्होंने UPSC परीक्षा में मेंस तक का सफर तय किया था, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिल सकी. इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और PCS व PCS-J परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी, जिसका परिणाम आज सबके सामने है.

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जानिए राजिता ने क्या कहां 
राजिता ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगी.उनका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है. वहीं, उनकी माता डॉ. रेखा सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके परिवार के लिए बेहद गर्व का क्षण है. उन्होंने सभी बेटियों को संदेश दिया कि वे मेहनत करें और अपने सपनों को साकार करें.

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