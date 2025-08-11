Jaunpur News: पीली नदी पर बना रपटा पुल डूबा, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा, लोग जान जोखिम में डाल कर रहे आवागमन
Jaunpur News:  जौनपुर जिले में पीली नदी पर बन रपटा पुल डूब चुका है. जिसके चलते दर्जनों गांवों का आवागमन ठप है. लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रह हैं.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:40 AM IST
जौनपुर/अजीत सिंह: जौनपुर के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में पिली नदी पर बने रपटा पुल का जलस्तर बढ़ने से पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है. इस पुल के डूबने से दर्जनों गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है. खतरे के बावजूद लोग मजबूरी में पानी में डूबे पुल को पार कर रहे हैं. बाइक से लेकर साइकिल तक, लोग तेज बहाव में पुल पार कर रहे हैं. जिससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं.

स्थानीय लोगों का क्या कहना?
स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी की जलधारा बेहद तेज है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. महज़ दो दिन पहले इसी पुल को पार करते समय तेज बहाव में बाइक समेत दो लोग बह गए थे. संयोग अच्छा था कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों को समय रहते रस्सी के सहारे बचा लिया और बाइक भी बाहर निकाल ली.

पुल से दर्जनों गांवों का आवागमन
गांव के निवासी विकास निषाद ने बताया कि हर बार नदी का जलस्तर बढ़ने पर यह पुल डूब जाता है और स्थानीय लोग फंसे राहगीरों को पार कराते हैं. इस पुल से दर्जनों गांवों का आवागमन होता है, लेकिन अब पानी में डूबने के बावजूद लोग स्कूल, बाज़ार और अन्य जरूरी कामों के लिए इसे पार करने को मजबूर हैं.

ग्रामीणों का क्या आरोप?
ग्रामीणों का आरोप है कि यह समस्या नई नहीं है. हर साल बरसात में पुल डूबने से यही हालात बनते हैं और कई बार हादसे भी हो चुके हैं. इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया.

