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शाहजहांपुर सड़क हादसा: डंपर ने सवारी भरे टेंपो को मारी टक्कर, दो महिलाओं समेत तीन की मौत

 Jaunpur News: जौनपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के फैजाबाद रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 17, 2026, 12:50 PM IST
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शाहजहांपुर सड़क हादसा: डंपर ने सवारी भरे टेंपो को मारी टक्कर, दो महिलाओं समेत तीन की मौत

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के फैजाबाद रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.  हादसे को अंजाम देने के बाद चालक ट्रक समेत मौके से फरार होने में कामयाब रहा. 

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन लोग फैजाबाद रोड से गुजर रहे थे.  इसी दौरान सामने से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे. इस हादसे में एक युवक को बेहद गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं,उसके दोनों साथी खून से लथपथ होकर सड़क पर तड़पने लगे. दुर्घटना के तुरंत बाद आरोपी ट्रक चालक ने रुकने के बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और मौके से भाग निकला. 

अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल, पुलिस जांच में जुटी
सड़क पर हुए इस भयानक हादसे को देखकर आसपास के दुकानदार और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े. स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना तुरंत शाहगंज कोतवाली पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.  दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है. वहीं, पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. 

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फरार चालक की तलाश तेज
हादसे के बाद फैजाबाद रोड पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया था, जिसे पुलिस ने सूझबूझ से बहाल कराया. पुलिस ने मृतक और घायलों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. शाहगंज कोतवाली पुलिस ने बताया कि अज्ञात ट्रक और उसके चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आस-पास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि फरार ट्रक की पहचान की जा सके और आरोपी चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है. 

शाहजहांपुर के कांट कस्बा क्षेत्र में क्षमता से अधिक सवारियों से भरे एक टेंपो को डंपर ने टक्कर मार दी. इस भीषण सड़क हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.वही, जालौन में खड़े डम्फर से टकराया तेज रफ्तार दूसरा डंफर से जिसके बाद घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई 

यह भी पढ़ें : भोजशाला फैसले पर ओवैसी को कुमार विश्वास का जवाब, मुस्लिम समाज से की श्रीकृष्ण जन्मभूमि सौंपने की अपील
 

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