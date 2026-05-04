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जौनपुर: दूल्हा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में दो शूटर्स को लगी गोली

Jaunpur News: जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र में हुए चर्चित 'आजाद बिन्द हत्याकांड' में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. 3 मई की रात जिस दूल्हे की खुशियां मातम में बदल गई थीं, उसके हत्यारों के साथ पुलिस की देर रात मुठभेड़ हुई.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 04, 2026, 11:07 AM IST
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जौनपुर: दूल्हा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में दो शूटर्स को लगी गोली

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह :  उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र में हुए चर्चित 'आजाद बिन्द हत्याकांड' में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. 3 मई की रात जिस दूल्हे की खुशियां मातम में बदल गई थीं, उसके हत्यारों के साथ पुलिस की देर रात मुठभेड़ हुई.  इस कार्रवाई में पुलिस ने चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से दो बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं. 

जानें क्या है मामला ? 
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आतिश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि दूल्हा हत्याकांड के आरोपी इलाके से भागने की फिराक में हैं.  इसी सूचना के आधार पर खेतासराय पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की घेराबंदी की. खुद को पुलिस के जाल में फंसता देख बदमाशों ने आपा खो दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी. 

जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल
पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोलियां दो बदमाशों के पैरों में लगीं, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े.  पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर कुल चार अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया.  घायल बदमाशों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.  गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. 

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क्या था पूरा मामला?
गौरतलब है कि बीते 3 मई को खेतासराय क्षेत्र में आजाद बिन्द नामक युवक की बारात आई थी. द्वारपूजा और जश्न के माहौल के बीच अचानक बदमाशों ने दूल्हे आजाद बिन्द को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी.  गोली लगने से दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई थी.  इस दुस्साहसिक वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.  परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. 

मेरठ में भी मुठभेड़ 
वही,मेरठ थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने 18 वर्षीय अमन हत्याकांड के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.  पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सूफियान के बाएं पैर में गोली लगी है. पुलिस के अनुसार, 2 मई 2026 की रात करीब 11 बजे ऊंचा सद्दीक नगर निवासी मुन्तियाज के 18 वर्षीय बेटे अमन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी.  इलाज के दौरान अमन की मौत हो गई थी. 

यह भी पढ़ें : अंबेडकरनगर: चार बच्चों और मां की हत्या का आरोपी आमिर पुलिस मुठभेड़ में ढेर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
 

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