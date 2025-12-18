Advertisement
जौनपुर में जल्लाद बेटे की खौफनाक करतूत, पहले मां-बाप की हत्या की...फिर शवों के टुकड़े कर नदी में फेंका

Jaunpur News: जौनपुर में कलयुगी बेटे ने अपने ही मां-बाप की बहुत ही निर्दयता से हत्या कर दी. इतना ही नहीं शव के टुकड़े कर उसे गोमती नदी में फेंक दिया. जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो सभी दंग रह गए.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:06 AM IST
Jaunpur news
Jaunpur news

अजीत सिंह/जौनपुर: यूपी के जौनपुर जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. श्यामबहादुर और उनकी पत्नी बबिता की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनके बेटे अंबेश कुमार ने ही की थी. आरोपी ने खुद अपनी बहनों को इस जघन्य वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

पुलिस के अनुसार, 8 दिसंबर की रात करीब 7 से 8 बजे के बीच अंबेश का अपनी मां बबिता से पैसों और पारिवारिक विवाद को लेकर झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर उसने लोहे के खल-बट्टे की रॉड से अपनी मां के सिर पर वार कर दिया. शोर सुनकर पिता श्यामबहादुर मौके पर पहुंचे और पुलिस को फोन करने का प्रयास किया, लेकिन अंबेश ने उसी रॉड से उनके सिर पर भी कई वार किए और बाद में रस्सी से गला कसकर दोनों की हत्या कर दी.
 
आरी से शवों को काटा
हत्या के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने के लिए बेहद निर्मम तरीका अपनाया. उसने सरिया काटने वाली आरी से माता-पिता के शवों को तीन-तीन टुकड़ों में काटा और कुल छह प्लास्टिक की बोरियों में भर दिया.  एक अलग बोरी में खून और अन्य अवशेष रखे.  इसके बाद भोर में शवों से भरी बोरियां कार में लादकर बेलाव पुल के पास गोमती नदी में फेंक दीं.

घर पहुंचकर सबूत मिटाने की कोशिश
आरोपी ने घर लौटकर कार, डिग्गी और घर के फर्श को धोकर साफ कर दिया.  इसी दौरान उसे मां का कटा हुआ एक पैर घर में छूट जाने का पता चला, जिसे वह एक झोले में लेकर जलालपुर पहुंचा और सई नदी में फेंक आया. हत्या में इस्तेमाल किए गए औजार और माता-पिता के मोबाइल फोन को उसने घर के दूसरे तल पर बालू में छिपा दिया.  घटना के बाद जब बहनों ने फोन किया तो अंबेश ने माता-पिता के कहीं घूमने जाने की बात कही. पुलिस में शिकायत की बात आने पर वह डर गया और फोन बंद कर जौनपुर स्टेशन तथा वाराणसी के गंगा घाटों के आसपास भटकता रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंबेश ने 5 साल पहले कोलकाता में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी. ऐसा कहा जा रहा है कि इस शादी से परिवार खुश नहीं था. इसी कारण आज तक उसकी की पत्नी ससुराल नहीं आ सकी. इस शादी को लेकर आए दिन घर में विवाद भी होता रहता.

बहनों ने कराई माता-पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट
13 दिसंबर को तीनों बहनों ने माता-पिता और भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई. 15 दिसंबर को अंबेश घर लौटा और बहनों के सामने पूरी वारदात कबूल कर ली. इसके बाद दूसरी बहन अर्चना की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त औजार, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.

गोमती नदी में फेंके शवों के टुकड़े
घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अंबेश की लव मैरिज शादी को लेकर उसके माता-पिता से आए दिन झगड़ा होता था. पैसों को लेकर भी विवाद चल रहा था. अंबेश की माता-पिता शादी को लेकर नाराजगी थी. उसी को लेकर अंबेश ने गुस्से में आकर अपनी मां और पिता को सिलबट्टे से पीट-पीट कर हत्या कर दी और और उसकी शव को कई टुकड़ों में काट दिया और 6 बोरियों में भरकर कार में रखकर बेलवा घाट स्थित गोमती नदी में फेंक दिया था. पुलिस ने 15 गोताखोर के माध्यम से गोमती नदी में सर्च अभियान चलाया. इसके बाद पिता का शव बरामद हुआ और मां का शव अभी तक बरामद नहीं नहीं हुआ है.15 गोताखोरों के माध्यम से अंबेश की मां का शव अभी भी गोमती नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

TAGS

jaunpur newsJaunpur crimeGomti riverjaunpur police Sensational Revelation

