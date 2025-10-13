Jaunpur News: मर्डर की फिल्मी कहानी! दोस्तों ने ही दोस्त को चाकुओं से गोदा, दोस्ती से भरोसा उठा देगी ये वारदात

Jaunpur News/Ajeet Singh : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब 20 वर्षीय युवक की लापता होने के बाद हत्या की गुत्थी खुली. पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के ही तीन दोस्तों ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या की और शव को बोरे में भरकर बसुही नदी में फेंक दिया. मामले में दो नाबालिग समेत तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.

कहां का है ये मामला

जौनपुर जिले के गांव वाजिदपुर निवासी विशाल गौतम (20) पुत्र भगेलु गौतम शनिवार की शाम अपने तीन दोस्तों टमाटर, अजीत और राकेश गौतम के पुत्र के साथ पास के मेले में गया था. देर रात तक विशाल घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. परिजनों ने उसके दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मेला देखते समय विशाल अचानक भीड़ में कहीं गायब हो गया. इसके बाद परिवार ने रातभर उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

कड़ी पूछताछ में टूटी आरोपी युवकों की चुप्पी

रविवार सुबह विशाल की मां शांति देवी ने थानाध्यक्ष को सूचना दी और तीनों दोस्तों के नाम बताए. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने विशाल की चाकू से हत्या कर दी. वारदात के बाद शव को बोरे में भरकर मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के सरौना गांव स्थित बसुही नदी में फेंक दिया.

नदी से मिला शव, कनपटी पर मिले चाकू के निशान

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बसुही नदी से विशाल का शव बरामद किया. शव की स्थिति देखकर पुलिस भी दंग रह गई. मृतक के बांए कनपटी पर कई बार चाकू से वार किया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पिता मुंबई से रवाना, जांच के कई एंगल पर काम कर रही पुलिस

मृतक का पिता भगेलु गौतम मुंबई में मजदूरी करते हैं. घटना की सूचना मिलते ही वे जौनपुर के लिए रवाना हो गए. सीओ मड़ियाहूं गिरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है.

