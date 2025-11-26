Jaunpur News: BLO ड्यूटी पर तैनात शिक्षक की संदिग्ध मौत, गांव में पसरा मातम; निष्पक्ष जांच की उठी मांग

Jaunpur News: जौनपुर में बीएलओ ड्यूटी के दौरान शिक्षक बिपिन यादव की मौत से गांव में शोक और आक्रोश फैल गया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिजनों से मिलकर संवेदना जताई और सरकार पर दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की.
जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीएलओ ड्यूटी के दौरान तैनात शिक्षक बिपिन यादव की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. जैसे ही उनका शव पैतृक गांव पहुंचा, परिवार में शोक का माहौल बन गया. परिजन रो-रोकर बेहोश होते रहे, ग्रामीणों का कहना है कि बिपिन बेहद शांत और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे, उनकी अचानक मौत ने सभी को अंदर तक हिला दिया है.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, गांव वालों के बीच इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि चुनावी ड्यूटी और बढ़ते प्रशासनिक दबाव के चलते कई शिक्षक और कर्मचारी मानसिक तनाव में काम करने को मजबूर हैं.उनका कहना है कि लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों, एसआईआर के कार्यों और समय-समय पर हो रहे दबाव ने हालात बदतर कर दिए हैं.ग्रामीणों ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने और कर्मचारियों पर से अनावश्यक दबाव हटाने की मांग की है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जताया शोक
घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिवंगत शिक्षक के घर पहुंचे. उन्होंने शोकग्रस्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.
न्याय की उम्मीद में परिवार और ग्रामीण
बिपिन यादव की मौत ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे दुख और सदमे में डाल दिया है. परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि ग्रामीण व्यवस्था में सुधार और कर्मचारी हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
