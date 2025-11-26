Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3018675
Zee UP-UttarakhandJaunpur

Jaunpur News: BLO ड्यूटी पर तैनात शिक्षक की संदिग्ध मौत, गांव में पसरा मातम; निष्पक्ष जांच की उठी मांग

Jaunpur News: जौनपुर में बीएलओ ड्यूटी के दौरान शिक्षक बिपिन यादव की मौत से गांव में शोक और आक्रोश फैल गया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिजनों से मिलकर संवेदना जताई और सरकार पर दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur News: BLO ड्यूटी पर तैनात शिक्षक की संदिग्ध मौत, गांव में पसरा मातम; निष्पक्ष जांच की उठी मांग

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह : उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीएलओ ड्यूटी के दौरान तैनात शिक्षक बिपिन यादव की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. जैसे ही उनका शव पैतृक गांव पहुंचा, परिवार में शोक का माहौल बन गया. परिजन रो-रोकर बेहोश होते रहे, ग्रामीणों का कहना है कि बिपिन बेहद शांत और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे, उनकी अचानक मौत ने सभी को अंदर तक हिला दिया है.

क्या है पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, गांव वालों के बीच इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि चुनावी ड्यूटी और बढ़ते प्रशासनिक दबाव के चलते कई शिक्षक और कर्मचारी मानसिक तनाव में काम करने को मजबूर हैं.उनका कहना है कि लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों, एसआईआर के कार्यों और समय-समय पर हो रहे दबाव ने हालात बदतर कर दिए हैं.ग्रामीणों ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने और कर्मचारियों पर से अनावश्यक दबाव हटाने की मांग की है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जताया शोक
घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिवंगत शिक्षक के घर पहुंचे. उन्होंने शोकग्रस्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

न्याय की उम्मीद में परिवार और ग्रामीण
बिपिन यादव की मौत ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे दुख और सदमे में डाल दिया है.  परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि ग्रामीण व्यवस्था में सुधार और कर्मचारी हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

यह भी पढ़ें : UP Lawyers Protest: वेस्ट यूपी में वकीलों का बड़ा आंदोलन, 22 जिलों में सांसदों के घरों पर डालेंगे अपना डेरा, पढ़ें क्यों हुआ ये हंगामा?
 

TAGS

jaunpur news

Trending news

hamirpur news
ओ तेरी.अपनी ही शादी में चिप्स का पैकेट लेकर भागा दूल्हा,नाश्ता लूटने के लिए गिरे लोग
UP lawyers protest
वेस्ट यूपी में वकीलों का बड़ा आंदोलन, 22 जिलों में सांसदों के घरों पर डालेंगे डेरा
Samvidhan Diwas
आज देश मना रहा 76वां संविधान दिवस, लोकभवन के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी
Car falls into canal
शादी से लौटते वक्त बड़ा हादसा, शारदा नहर में जा गिरी बेकाबू कार, 5 लोगों की मौत
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में सूखी ठंड का टॉर्चर! कोहरे के साथ पाले ने किया जीना मुहाल; जानें अपडेट
Mathura News
कौन हैं बरसाना के संत रमेश बाबा? नितिन गडकरी ने लिया आशीर्वाद
rent agreement
UP में बदला किरायेनामे का नियम, नहीं लगेगा भारी शुल्क, CM ने दी किरायेदारों को राहत
chardham yatra 2025
चारधाम यात्रा का नया कीर्तिमान! पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद
RamMandir
500 साल का यज्ञ हुआ पूर्ण, अयोध्या से PM मोदी ने कहा- अब भारत मानसिक गुलामी तोड़ेगा
UPPCL Electricity Bill Relief Scheme
UP में बिजली बिल माफी की सबसे बड़ी स्कीम लॉन्च.. 100% ब्याज माफी, 25% तक सीधी छूट