Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2946174
Zee UP-UttarakhandJaunpur

यूपी का अनोखा जिला.. जहां औरतें ही औरतें, आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे आप!

UP Highest Women Ratio District: देश के सबसे बड़े राज्यों में से उत्तर प्रदेश एक है. जहां सबसे ज्यादा 75 जिले हैं. इनमें से एक ऐसा भी शहर है, जहां औरतें ही औरतें हैं. ऐसे में जानिए यहां कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Highest Women Ratio District
UP Highest Women Ratio District

UP Highest Women Ratio District: भारत में यूपी को अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है. जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. भारत में लंबे समय तक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम संख्या दर्ज की गई, लेकिन पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की आबादी में अच्छा खासा सुधार हुआ है. 

कितनी है महिलाओं की आबादी?
वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं, जहां महिलाओं की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है. ऐसे में क्या आप जानते हैं किस जिले में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा हैं. आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं. 2011 के जनगणना के हिसाब से संगम नगरी प्रयागराज में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं. ऐसे ही प्रयागराज यूपी में पहले नंबर पर है. यहां महिलाओं की जनसंख्या 28,22,584 हैं.

यहां रहती हैं औरतें ही औरतें
अब अगर यूपी के उस जिले की बात करें, जहां औरतें ही औरतें रहती हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक, जौनपुर की कुल जनसंख्या 44,94,204 थी, जिसमें महिलाओं की संख्या 22,73,739 थी. जबकि पुरुषों की संख्या 22,20,465 थी. यह कुल जनसंख्या का एक अहम हिस्सा था, जिससे जिले में पुरुष और महिला आबादी का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाओं का था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यूपी का कौन सा शहर एक दिन के लिए बना था भारत की राजधानी! GK के मास्टर भी चकरा जाएंगे?

TAGS

UP Highest Women Ratio DistrictUP district with highest sex ratioFemale dominated district in Uttar PradeshGKUP

Trending news

shortest border with Uttar Pradesh
क्या आप जानते हैं यूपी का सबसे छोटा बॉर्डर किस राज्य से जुड़ता है? जवाब चौंका देगा
Rae Bareli News
यूपी के इस जिले में पकड़े गए ड्रोन उड़ाने वाले 'मास्टर मांइड'
UP Highest Women Ratio District
यूपी का अनोखा जिला.. जहां औरतें ही औरतें, आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे आप!
Muzaffarnagar news
Muzaffarnagar News: कुख्यात बदमाश के जनाजे में हुआ बवाल, परिजन-ससुराल भिड़े
Moradabad news
डॉक्टर-इंजीनियर बन लोगों से ठगे 100 करोड़, नेपाली लड़कियों ने का चौंकाने वाला खुलासा
jaunpur news
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीषण हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए 10-12 लोग
Amroha News
अमरोहा में पति और पत्नी ने जिंदगी से कहा अलविदा, दो दिन पहले मायके से लौटी भूरी
Mathura News
रामलीला देखकर लौट रहा था युवक, अज्ञात बदमाशों ने बरसा दी गोलियां
siddharthnagar news
मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आया पिकअप, 9 बच्चे
RSS Volunteer Heart Attack News
ड्रम बजाते-बजाते मुंह के बल गिरा,फिर नहीं उठा युवक,RSS के शताब्दी पथ संचलन में हादसा
;