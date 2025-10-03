यूपी का अनोखा जिला.. जहां औरतें ही औरतें, आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे आप!

UP Highest Women Ratio District: भारत में यूपी को अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है. जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. भारत में लंबे समय तक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम संख्या दर्ज की गई, लेकिन पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की आबादी में अच्छा खासा सुधार हुआ है.

कितनी है महिलाओं की आबादी?

वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं, जहां महिलाओं की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है. ऐसे में क्या आप जानते हैं किस जिले में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा हैं. आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं. 2011 के जनगणना के हिसाब से संगम नगरी प्रयागराज में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं. ऐसे ही प्रयागराज यूपी में पहले नंबर पर है. यहां महिलाओं की जनसंख्या 28,22,584 हैं.

यहां रहती हैं औरतें ही औरतें

अब अगर यूपी के उस जिले की बात करें, जहां औरतें ही औरतें रहती हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक, जौनपुर की कुल जनसंख्या 44,94,204 थी, जिसमें महिलाओं की संख्या 22,73,739 थी. जबकि पुरुषों की संख्या 22,20,465 थी. यह कुल जनसंख्या का एक अहम हिस्सा था, जिससे जिले में पुरुष और महिला आबादी का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाओं का था.

