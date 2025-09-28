Advertisement
जौनपुर में तीन बच्‍चों का शव म‍िला, हाथ-पांव बंधे बोरी में डेड बॉडी म‍िलने से मचा हड़कंप

Jaunpur News: रविवार की देर शाम खेतासराय थाना क्षेत्र के सोंगर मार्ग पर बेसो नदी में तीन बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. बच्चों के शव बोरी में थे. तीनों बच्चों के पैर बंधे हुए थे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:48 PM IST
अजीत सिंह/जौनपुर: यूपी के जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन बच्चों का शव नदी में मिलने से सनसनी फैल गई. एक साथ तीन बच्चों के शव मिलने की सूचना पर पुलिस अफसरों के हाथ पांव फूल गए. बच्चों के पैर बंधे हुए थे. पुलिस पड़ताल में पता चला कि तीनों बच्‍चे आजमगढ़ के रहने वाले थे और परिजनों ने बताया कि उनकी मौत डेंगू से हो गई थी. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को जौनपुर के खेतासराय थाना में बुलाया है.

यह है पूरा मामला 
बता दें कि रविवार की देर शाम खेतासराय थाना क्षेत्र के सोंगर मार्ग पर बेसो नदी में तीन बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. बच्चों के शव बोरी में थे. तीनों बच्चों के पैर बंधे हुए थे. मौके पर दीदारगंज एसओ, चौकी इंचार्ज मार्टीनगंज, खेतासराय एसओ पहुंच गए. बेसो नदी के बीच धारा में बह रहे शवों को बाहर निकाला गया. करीब एक घंटे तक सीमा विवाद चला. लेखपालों को बुलाया गया जांच पड़ताल के बाद खेतासराय पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया.

डेंगू से तीन बच्‍चों की मौत 
पुलिस की छानबीन में सामने आया कि आजमगढ़ जिले के सरायमीर क्षेत्र के निवासी दिनेश उर्फ दीनू और हरेंद्र के पांच बच्चे डेंगू के चपेट में थे. शनिवार देर रात तीन बच्चों की डेंगू के कारण मौत हो गई थी. छानबीन में यह सामने आया कि आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण गांव वालों ने चंदा मिलकर इलाज भी कराया था. इसके बाद परिजनों ने रविवार सुबह तीन शवों को बेसो नदी में प्रवाहित कर दिया था. इसमें विनीता (6) पुत्री दिनेश, पिंटू (2) पुत्र दिनेश और सनी (3) पुत्र हरेंद्र की मौत हुई थी.

