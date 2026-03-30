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यूपी में रफ्तार, लापरवाही और अवैध खनन का कहर; तीन जिलों में दर्दनाक हादसे, कई जिंदगियां तबाह

UP Accidents News:  यूपी में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन हो रहे हादसे लोगों की जान ले रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:41 AM IST
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यूपी में रफ्तार, लापरवाही और अवैध खनन का कहर; तीन जिलों में दर्दनाक हादसे, कई जिंदगियां तबाह

Santosh/Rajveer/Ajeet/UP Accidents News: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन हो रहे हादसे लोगों की जान ले रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं.  ताजा मामलों में श्रावस्ती, बिजनौर और जौनपुर जिलों से दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए. 

ट्रक-बाइक भिड़ंत में दो की मौत
यूपी के श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया.  गिलौला बाजार से बहराइच जा रहे बाइक सवार ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई.  हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.  अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. 

अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत
यूपी के बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के ढक्का करमचंद गांव में बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है.

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अवैध खनन से जुड़ा हादसा, सात घायल
यूपी के जौनपुर जिले के मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र में भिखारीपुर मोड़ पर एक बड़ा हादसा सामने आया. एनएच-731बी पर अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर ने अचानक मोड़ लिया, जिससे तेज रफ्तार बोलेरो उससे टकरा गई. इस हादसे में बोलेरो सवार सात लोग घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. सभी घायलों को सीएचसी मछलीशहर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

स्थानीय लोगों का क्या कहना 
सूत्रों के मुताबिक, ट्रैक्टर अवैध मिट्टी ढुलाई में लगा था और रात में खनन का काम जारी था. स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. 
लगातार हो रहे इन हादसों से साफ है कि तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग की गलती और अवैध खनन जैसी गतिविधियां लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं. जरूरत है सख्त कार्रवाई और जागरूकता की, ताकि ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जा सके.

 

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