जौनपुर में पकड़े गए जामताड़ा गैंग के तीन ठग, साइबर फ्रॉड का चौंकाने वाला खुलासा

Jaunpur Crime News/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा गैंग से जुड़े तीन अन्तर्राज्यीय ठगों का भंडाफोड़ किया है. पकड़े गए तीन आरोपियों में बिहार और वाराणसी के युवक शामिल हैं, जो मिलकर साइबर ठगी कर लाखों रुपये की कमाई कर रहे थे.

पैसे का लालच देकर फ्रॉड

गिरोह भोले-भाले युवाओं को पैसे का लालच देकर उनके आधार कार्ड लेकर और फिर साइबर कैफे व व्हाट्सएप के जरिए पता बदलवाकर नए बैंक खाते और सिम कार्ड जारी करने का काम करते थे. इन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती और तुरंत एटीएम से निकाल ली जाती थी.

मुकदमा दर्ज, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, चार मोबाइल फोन, पाँच बैंक पासबुक, नौ एटीएम कार्ड, दो आधार कार्ड और 9550 रुपये नकद बरामद किये है. गिरफ्तार आरोपियों पर बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है.

एसपी सिटी का क्या कहना?

पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए तीन अन्तर्राज्यीय आरोपी जामाताड़ा गैंग के नाम पर आम लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते थे. ये लोग बिहार ,वाराणसी और जौनपुर में भोले भाले लोगों को पैसे देकर आधार कार्ड लेते थे और अन्य जनपदों में नाम पता बदलवाकर, बैंकों में खाता खुलवाते थे और एक एक बार लेनदेन कर उस खाते को बंद कर देते थे. एक आरोपी आनन्द सिंह बिहार में कॉल सेंटर का संचालक है. ये तीनों आरोपी आम लोगों के साथ साइबर ठगी का काम करते थे. जिनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है.

