जौनपुर में दर्दनाक हादसा! मिट्टी धंसने से दो मजदूरों की मौत, मचा हड़कंप

जौनपुर न्यूज/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकत क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. चौकिया शिवालय के पास गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए चल रहे निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रमिक बाल-बाल बच निकला.

क्या है पूरा मामला ?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा था. इस कार्य के तहत गहरी खुदाई कर पाइपलाइन जोड़ने का कार्य किया जा रहा था. घटना के समय तीन मजदूर गड्ढे के भीतर वेल्डिंग का काम कर रहे थे. तभी अचानक ऊपर जमा की गई मिट्टी भरभराकर नीचे गिर गई और मजदूर उसकी चपेट में आ गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. दो मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, जबकि तीसरा मजदूर किसी तरह खुद को बचाते हुए बाहर निकल आया और शोर मचाकर आसपास के लोगों को सूचना दी.

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रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. बचाव दल ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन मिट्टी अधिक मात्रा में धंस जाने के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है. स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है.फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं लापरवाही तो इस हादसे का कारण नहीं बनी. अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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