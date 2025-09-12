जौनपुर में दबोचे गए महाकाल गैंग के दो सदस्य, कोटेदार पर जानलेवा हमले और फायरिंग का आरोप

Jaunpur Crime News (अजीत सिंह): यूपी के जौनपुर जिले में अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है. थाना सरायख्वाजा पुलिस ने कुख्यात महाकाल गैंग के दो सक्रिय सदस्यों को दबोच लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रांजल यादव पुत्र नरेन्द्र यादव निवासी ग्राम बसालतगंज और दूसरा मुलायम यादव थाना सरायमीर आजमगढ़ के रूप में हुई है.

घेराबंदी कर पुलिस ने दबोचा

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इटौरी बाजार में कोटेदार मनोज सिंह पर हमले और सिद्धिकपुर फायरिंग में शामिल प्रांजल यादव अपने फूफेरे भाई प्रीतम उर्फ मुलायम यादव के घर जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया.

आरोपियों ने कबूल किया जुर्म

पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपने भाई प्रीतम यादव और महाकाल गैंग के साथियों के साथ मिलकर कोटेदार मनोज सिंह पर हमला किया था. यह हमला प्रीतम यादव और मनोज सिंह की निजी दुश्मनी के कारण किया गया था. इसके अलावा, गैंग के सदस्य राजगौरव श्रीवास्तव उर्फ लाला और ओमकार सिंह के इशारे पर वह सिद्धिकपुर में रौनक सिंह को पीटने गया था, जहां उसके साथियों ने गोली भी चलाई.

आरोपी पर दर्ज हैं दो संगीन मुकदमे

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से ही दो संगीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना की जानकारी देते हुए सीओ सदर परमान्द कुशवाहा न बताया कि महाकाल गैंग के दो सदस्य प्रांजल यादव और मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार किए गए हैं.

गैंग में दो दर्जन से ज्यादा लोग

ये लोग दर्जनों की संख्या में महाकाल गैंग के नाम से इनका गैंग चलता है. इसका मुख्य सरगना अनुज यादव अभी फरार चल रहा है जिसको लेकर पुलिस टीम गठित की गई है जल्द ही महाकाल गैंग की सभी सदस्य की गिरफ्तारी की जाएगी साथ ही बताया कि ये लोग गैंग बनाकर मारपीट कर और रील बनाना काम ये लोग युवा हैं क्षेत्र में अपना टेलर कायम करते हैं.

